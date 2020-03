Inca 14 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilantul a ajuns la 260, cei mai multi sunt in Bucuresti

LIVE

"De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 7 in Bucuresti, 3 in Brasov, 2 in Constanta, cate unul in Maramures si Dolj.Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacti ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 2 ani si 57 de ani", se arata intr-un comunicat al Grupului.Astfel, bilantul ajunge la 260 de persoane infectate de la inceputul pandemiei si pana in dupa-amiaza zilei de 18 martie. Dintre ele, 19 s-au vindecat si au fost deja externate. Potrivit precedentei raportari , emise de GSC in cursul diminetii de miercuri, 18 martie, in ultimele 16 ore (adica de marti seara de la ora 18.00 pana miercuri dimineata, la ora 10.00) se confirmasera 29 de cazuri noi. Iar numarul total al romanilor in cazul caror se confirmase infectarea ccu coronavirus pana astazi dimineata era de 246.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 3.510 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 26.545 persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 4.670 de teste. Dintre acestea, 4.410 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19. Testele au fost prelucrate in 8 unitati sanitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Iasi si Constanta, inclusiv la Institutul Cantacuzino.In stocul unitatilor sanitare care realizeaza diagnosticarea se afla in acest moment 3.746 teste de diagnosticare moleculara (Real Time PCR). Mentionam ca SC Unifarm SA achizitioneaza si distribuie in permanenta catre unitatile sanitare, pe baza de comanda, teste de diagnostic.Pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 51 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.De asemenea, inspectorii sanitari din cadrul directiilor de sanatate publica au aplicat amenzi in valoare de 1.835.000 lei unui numar de 120 persoane pentru nerespectarea masurii autoizolarii.