Inca 14 decese din cauza coronavirusului in Romania. Bilantul total a ajuns la 346

Astazi a mai fost anuntat si decesul unei asistente medicale din Tandarei , astfel ca, in total, marti au fost anuntateGCS a anuntat decesul a 10 barbati si cinci femei, in total. Victimele sunt din Neamt, Arad, Mures, Galati, Botosani, Hunedoara si Timis.- Este vorba despre un barbat de 55 de ani din judetul Neamt, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, la sectia de Boli infectioase, pe 2 aprilie, cu astenie si disfagie. Pacientul era dializat cronic si a fost confirmat cu COVID-19 pe 4 aprilie. El a murit pe 10 aprilie. Barbatul suferea de hipertensiune arteriala si boala renala cronica.- Este vorba despre un barbat de 49 de ani din judetul Arad, care a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, pe 8 aprilie, iar o zi mai tarziu a fost transferat la sectia de terapie intensiva. Barbatul a fost confirmat cu noul coronavirus pe 10 aprilie, iar pe 13 aprilie a murit. El suferea de diabet zaharat de tip II.- Este o femeie de 74 de ani din judetul Arad. Pacienta a fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Arad pe sectia medicala II, pe 3 aprilie si pe 5 aprilie a fost transferata la ATI. A fost confirmata cu COVID-19 pe 10 aprilie si a murit pe 13 aprilie. Femeia suferea de ciroza alcoolica.- Este un barbat de 78 de ani din judetul Arad, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad pe sectia medicala II, pe 20 martie, iar pe 24 martie a fost transferat la sectia de boli infectioase. El a fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 8 aprilie si a murit luni, 13 aprilie. Pacientul suferea de neoplasm bronho-pulmonar cu metastaze cerebrale, hipertensiune arteriala si bronhopneumopatia cronica obstructiva.- Este un barbat de 52 de ani din judetul Arad, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad pe sectia de boli infectioase, pe 8 aprilie, de unde este transferat pe sectia de terapie intensiva. El a fost confirmat cu COVID-19 pe 9 aprilie si a murit luni, 13 aprilie. Pacientul suferea de diabet zaharat de tip II.- Este vorba despre un barbat de 52 de ani din judetul Mures. El a fost internat in spitalul Clinic Mures pe sectia de boli infectioase pe 8 aprilie, cu dispnee si tuse. A fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 8 aprilie si a murit pe 11 aprilie. Suferea de hipertensiune arteriala si boala cardiovasculara.- Este vorba despre un barbat de 78 de ani din judetul Galati, internat in Spitalul Clinic Galati, pe 13 aprilie, cu urmatoarea simptomatologie: stare letargica, cianoza, saturatie de oxigen scazuta, pacientul fiind intubat. El este unul dintre batranii internati in azilul din Galati care este focar de COVID-19. Initial, i-au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 5 aprilie, dar rezultatul a fost negativ. O noua proba a fost recoltata pe 13 aprilie, in aceeasi zi fiind primit rezultatul pozitiv. Barbatul a murit tot pe 13 aprilie. El suferea de dementa si sechele in urma unui accident vascular cerebral.- Este vorba despre un barbat de 68 de ani din judetul Botosani, care a fost internat in Spitalul Judetean Botosani pe 28 martie. Pe 30 martie a fost transferat in sectia de terapie intensiva a Clinicii de Boli Infectioase Iasi. A fost confirmat cu noul coronavirus pe 30 martie si a murit pe 13 aprilie. Barbatul avea diabet zaharat.- Este un barbat de 79 de ani din judetul Hunedoara. Pacientul a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, la sectia neurologie, pe 22 martie, cu diagnosticul de accident vascular cerebral acut, hemipareza dreapta si fibrilatie atriala. El a fost confirmat cu noul coronavirus pe 10 aprilie si a murit luni.- Este un barbat de 59 de ani din judetul Neamt. Pacientul a fost internat in Spitalul Judetean Neamt in perioada 5-19 martie, pentru ciroza hepatica toxica. Ulterior, pe 26 martie, a fost internat in Spitalul Judetean Neamt cu febra si dispnee. A fost confirmat cu COVID-19 pe 3 aprilie si a murit pe 12 aprilie. El suferea de ciroza hepatita toxica.- Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Botosani. Ea a fost internata in Spitalul Judetean Botosani pe 29 martie, cu accident vascular major. Pe 30 martie pacienta a fost transferata pe sectia de neurologie. A fost confirmata cu noul coronavirus pe 13 aprilie si a murit pe 11 aprilie. Femeia suferea de neoplasm si avea in antecedente un accident vascular.- Este vorba despre o femeie de 66 de ani din judetul Timis. A fost internata in Spitalul Clinic Municipal din Timisoara pe 27 martie, iar o zi mai tarziu a fost transferata la Spitalul de Boli infectioase Victor Babes Timisoara. Pe 29 martie a fost mutata la sectia de terapie intensiva, fiind confirmata cu COVID-19. Femeia a murit pe 13 aprilie. Ea suferea de diabet zaharat, hipertensiune arteriala si obezitate.- Este vorba despre un barbat de 68 de ani din judetul Neamt, care a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt pe sectia oncologie, pe 9 aprilie. Pacientului i-au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 9 aprilie, zi in care a si murit. Pe 11 aprilie rezultatul a venit pozitiv. Pacientul suferea de cancer la faringe.- Este o femeie de 60 de ani din judetul Mures. A fost internata in Spitalul Clinic Judetean Mures pe sectia de boli infectioase, pe 29 martie, iar o zi mai tarziu a fost transferata la terapie intensiva, unde a fost intubata si ventilata mecanic. Femeia a fost confirmata cu noul coronavirus pe 30 martie si a murit pe 12 aprilie. Pacienta suferea de diabet zaharat si depresie majora. Ea a intrat in contact cu un caz confirmat de coronavirus.A.D.