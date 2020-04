Inca 16 decese provocate de COVID-19 in Romania. Bolnavi cu varste intre 34 si 87 de ani, intre care si o asistenta medicala

Ziare.

- O femeie de 58 de ani din judetul Brasov, asistenta medicala. I s-a recoltat proba COVID-19 in data de 31.03.2020. Rezultatul pozitiv l-a primit in data de 01.04.2020. A fost internata in Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov (spital suport) in data de 02.04.2020. Starea s-a agravat si in data de 06.04.2020 a fost transferata la Spitalul Militar Brasov - Sectia ATI cu diagnosticul pneumonie COVID-19. Tot in 06.04.2020 a fost transferata prin SMURD la Spitalul Colentina Bucuresti cu insuficienta respiratorie. A decedat in data de 11.04.2020. Avea afectiuni preexistente ateroscleroza si obezitate.- Un barbat de 53 ani din judetul Suceava. A fost internat in 31.03.2020 la Spitalul Municipal Radauti, suferind din pricina unei hemoragii digestive superioare. A decedat pe 4 04.04.2020, iar a doua zi i s-a recoltat proba COVID-19 (fragment necroptic). Rezultat pozitiv a fost comunicat in data de 09.04.2020. Barbatul suferea de diabet zaharat.- Un barbat in varsta de 86 ani din judetul Suceava, decedase acasa pe 07.04.2020. Locuia singur. I s-a recoltat proba COVID-19 (fragment necroptic) in data de 08.04.2020. Rezultat pozitiv a venit in data de 09.04.2020. Nu figura in evidente medicale ca suferind de vreo boala.- O femeie de 79 ani din judetul Suceava, care murise la CPU Radauti pe 06.04.2020. I s-a recoltat proba COVID-19 (fragment necroptic) in data de 08.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 09.04.2020. Intrase in contact cu fiul ei, revenit din Anglia in urma cu 3 saptamani.- Un barbat de 87 ani din judetul Suceava, care fusese internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava in data de 16.03.2020 si operat pentru ocluzie intestinala si fistula digestiva. I s-a recoltat proba in data de 27.03.2020, iar rezultatul pozitiv a venit in data de 02.04.2020. A decedat in data de 10.04.2020. Mai suferea si de: fibrilatie atriala, cardiopatie ischemica si bronhopneumonie cronica obstructiva.- Un barbat de 38 ani din judetul Mehedinti. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - Sectia Boli Infectioase in data de 01.04.2020 cu diagnosticul pneumopatie acuta. I s-a recoltat proba in data de 09.04.2020, iar rezultatul pozitiv a fost comunicat in data de 10.04.2020. A decedat in data de 12.04.2020. Barbatul mai suferea si de insuficienta renala cronica (fiind dializat), bronhopneumopatie cronica si hepatita virala C.- Un barbat de 63 de ani din judetul Botosani. A fost internat in Spitalul Mavromati - Botosani in data de 09.04.2020 cu stare comatoasa. Medicii au transmis ca era necooperant. I s-a recoltat proba in data de 09.04.2020. Rezultatul pozitiv a fost comunicat in data de 10.04.2020, zi in care barbatul a si decedat. Mai suferea de diabet zaharat si obezitate.- O femeie de 77 ani din judetul Mures. A fost internata in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures - Sectia Boli Infectioase in data de 27.03.2020, iar in data de 30.03.2020 a fost transferata in ATI. I s-au recoltat probe in data de 28.03.2020. Rezultatul pozitiv a fost comunicat in data de 30.03.2020 si a decedat in data de 10.04.2020.- Un barbat de 63 de ani din judetul Mures. A fost internat in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures - Sectia Boli Infectioase in data de 06.04.2020, iar in data de 09.04.2020 a fost transferat in ATI. Recoltarea probei de COVID 19 s-a facut in data de 07.04.2020. Rezultatul pozitiv s-a comunicat in data de 07.04.2020. Barbatul, care suferea si de diabet zaharat, a decedat pe 10.04.2020.- O femeie de 79 de ani din Arad. Fusese internata in Sectia Medicala in data de 03.04.2020, iar pe 09.04.2020 a fost transferata in Sectia Chirurgie cu abdomen acut. Recoltarea probei de COVID 19 s-a facut in data de 09.04.2020. Rezultatul pozitiv a venit in data de 11.04.2020, zi in care femeia a si decedat. Suferea si de insuficienta cardiaca si fibrilatie atriala.- O femeie de 71 ani din municipiul Bucuresti. Era internata in Spitalul Militar Central pentru neoplasm colon operat, iar in data de 06.04.2020 a fost transferata in Spitalul Colentina - Sectia ATI cu complicatii postoperatorii. I s-a recoltat proba de COVID-19, iar in data de 26.03.2020 infectia s-a confirmat. A decedat in data de 11.04.2020.- O femeie de 59 ani din judetul Salaj. Era internata in Spitalul Judetean de Urgenta Zalau - Sectia ATI din data 10.04.2020, in coma grad IV cauzata de un accident vascular trunchi cerebral. Era intubata. I s-a recoltat proba in data de 10.04.2020, iar rezultatul pozitiv s-a comunicat in data de 11.04.2020. A decedat in data de 10.04.2020. Mai suferea de hipertensiune arteriala, aritmie extrasistolica si depresie.- Un barbat de 80 ani din judetul Hunedoara. Era internat in Spitalul Judetean de Urgenta Deva - Sectia Neurologie, din data 25.03.2020 cu accident vascular cerebral si hipertensiune arteriala. I s-a recoltat proba in data de 08.04.2020, iar rezultatul pozitiv s-a comunicat in data de 10.04.2020. A decedat in data de 10.04.2020.- O femeie de 82 ani din judetul Hunedoara. Era internata in Spitalul Judetean de Urgenta Deva - Sectia Neurologie din data 21.03.2020 cu hemipareza dreapta. I s-a recoltat proba in data de 08.04.2020. Rezultat pozitiv s-a comunicat in data de 10.04.2020. A decedat in data de 10.04.2020. Suferea si de hipertensiune.- Un barbat de 34 ani din judetul Hunedoara. A decedat acasa, pe 06.04.2020. I s-a recoltat proba COVID-19 (fragment necroptic) in data de 06.04.2020. Rezultatul pozitiv a fost primit in data de 10.04.2020, la patru zile de la deces. Potrivit medicilor, barbatul era in imunodepresie.- Un barbat de 81 ani din judetul Hunedoara. A decedat pe 06.04.2020. I s-a recoltat proba COVID-19 (fragment necroptic) la data decesului. Rezultatul pozitiv a fost primit in data de 10.04.2020.