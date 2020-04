Inca 14 romani au murit de coronavirus, inclusiv o tanara de 30 de ani fara alte boli. Bilantul ajunge la 541 de morti

LIVE

Ziare.

com

- o femeie de 60 ani din judetul Vrancea. A fost internata pe 2 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Focsani, sectia Cardiologie si transferata pe 9 aprilie in Spitalul Municipal Adjud. Pe 9 aprilie au fost recoltate probe si pe 10 a fost confirmat virusul. Ea a murit pe 23 aprilie. Comorbiditati: Infarct miocardic acut - protezat coronarian, Insuficienta mitrala si aortica, Diabet zaharat tip II, Boala pulmonara obstructiva cronica.- o femeie de 83 ani din judetul Dambovita. Face parte din focarul de COVID-19 din Centrul rezidential pentru persoane varstnice. Ea a fost internata pe 17 apriliela Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Pe 15 aprilie au fost recoltate probe, iar pe 16 aprilie a fost confirmata prezenta virusului. Femeia a murit pe 23 aprilie. Comorbiditati: hipertensiunea arteriala, sechele accident vascular cerebral, boala Parkinson.- un barbat de 72 ani din judetul Suceava. El a fost internat pe 11 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 16 aprilie s-au recoltat probe si pe 17 aprilie s-a confirmat prezenta viruslui. Barbatul a murit pe 18 aprilie. Comorbiditati: diabet zaharat tip I, dializat, hipertensiune arteriala, sechele accident vascular cerebral.- o femeie de 72 ani din judetul Suceava, internata pe 6 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, pentru afectiune cardiaca (stenoza aortica stransa). Anterior, a stat doua zile internata la Spitalul Radauti, la sectia cardiologie. Pe 13 aprilie i s-au recoltat probele pentru COVID-19, iar data confirmarii este 15 aprilie. Ea a murit pe 18 aprilie. Comorbiditati: afectiune cardiaca - stenoza aortica stransa.- un barbat de 53 ani din judetul Suceava, internat pe 15 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 16 aprilie i s-au recoltat probe pentru COVID-19 si in aceeasi zi a fost confirmata boala. El a murit pe 18 aprilie. Barbatul suferea de hipertensiunea arteriala.- un barbat de 68 ani din judetul Suceava, internat pe 6 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 12 aprilie au fost recoltate probele pentru COVID-19, pacientul fiind confirmat pe 13 aprilie. Acesta a murit pe 20 aprilie. Pacientul nu avea antecedente patologice documentate.- un barbat de 71 ani din judetul Suceava. Face parte din focarul COVID-19 dintr-un camin de batrani. El a fost internat pe 16 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 15 aprilie s-au recoltat probe si pe 18 aprilie a fost confirmat cu noul coronavirus. Pe 21 aprilie barbatul a murit. Comorbiditati: ciroza hepatica, diabet zaharat tip II.- un barbat de 72 ani din judetul Suceava, internat pe 11 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 12 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 15 aprilie a fost confirmat cu COVID-19. El a murit pe 21 aprilie. Comorbiditati: accident vascular cerebral sechelar, rinichi unic.- o femeie de 77 ani din judetul Suceava, internata pe 4 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pentru simptomatologia unui accident vascular cerebral.S-au recoltat probe pentru COVID-19 pe 10 aprilie si s-a confirmat pe 11 aprilie. Ea a murit pe 22 aprilie. Comorbiditati: hipertensiunea arteriala si insuficienta circulatorie cerebrala.- un barbat de 64 ani din judetul Suceava, internat pe 3 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 5 aprilie s-au recoltat probe si pe 6 aprilie a fost confirmat. El a murit pe 18 aprilie. Comorbiditati: nevralgie de trigemen.- o femeie de 81 ani din judetul Cluj, internata pe 5 aprilie in Spitalul Municipal Dej cu insuficienta respiratorie acuta si pneumonie acuta. In 7 aprilie a fost transferata in Spitalul Judetean de Urgenta Cluj-Clinica ATI. Pe 6 aprilie au fost recoltate probe si pe 7 a fost primit rezultatul pozitiv. Pe 22 aprilie aceasta a murit.Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva NIHA III.- un barbat de 58 ani din judetul Botosani, internat pe 15 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. Pe 16 aprilie i s-au recoltat probe pentru COVID-19 si pe 17 a fost confirmat. A murit pe 23 aprilie. Comorbiditati: boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), pleurezie, insuficienta renala cronica-dializa, in observatie pentru neoplasm bronhopulmonar.- o femeie de 30 ani din judetul Mehedinti, care a murit pe 18 aprilie la domiciliu. S-au recoltat probe necroptice pentru investigare COVID-19 pe 21 aprilie si a fost conformat in aceeasi zi. Nu avea antecedente patologice.- un barbat de 51 ani din judetul Suceava, care a murit pe 17 aprilie la domiciliu. S-au recoltat probe necroptice pentru investigare COVID-19 in 18 aprilie si a fost confirmat pe 23 aprilie. Nu avea antecedente patologice cunoscute. Din 13 aprilie acuza disfagie, dificultate in respiratie, stare de slabiciune accentuata. Urma tratament la domiciliu cu Klacid si simptomatice.A.G.