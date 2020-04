Inca 15 romani au murit din cauza coronavirusului. Bilantul ajunge la 567 de decese

LIVE

Ziare.

com

Astfel, bilantul in tara noastra ajunge la 567 de decese.- este un barbat de 51 de ani din Suceava, care nu a fost internat in spital. Boala a debutat pe 13 aprilie. I-au fost recoltate probe necrotice pentru coronavirus in data de 18, iar pe 23 aprilie a fost confirmat diagnosticul. El a murit la domiciliu, in data de 17 aprilie. "Fara antecedente preexistente, de pe 13 aprilie acuza disfagie, dificultati in respiratie, stare de slabiciune accentuata", conform GCS. Barbatul a urmat tratament la domicliliu cu antibiotice si simptomatice.- este un barbat de 66 de ani din Iasi, internat pe 18 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, pentru o subfebrilitate aparuta cu o zi inainte. Pacientul a fost transferat in sectia de terapie intensiva pe 24 aprilie, unde a fost si intubat. A fost confirmat cu COVID-19 pe 19 aprilie si a murit in data de 24. Comorbiditati: persoana dializata, boala renala cronica, hipertensiune arteriala, fibrilatie atriala, aritmie ventriculara.- este un barbat de 81 ani din judetul Bacau. El a fost internat pe 17 aprilie in Spitalul Municipal de Urgenta Onesti, pentru pneumonie, in sectia de terapie intensiva, unde a fost si intubat. A fost confirmat cu COVID-19 pe 19 aprilie si a murit astazi. Comorbiditati: boala cardiovasculara cronica, hipertensiune arteriala, dementa, boala hepatica cronica.- este o femeie de 64 de ani din Alba, internata pe 15 aprilie in Spitalul de Boli Infectioase Alba, pentru dispnee. Ulterior, a fost transferata la Spitalul Municipal Blaj (16.04.2020) pentru ventilare. A fost confirmata cu noul coronavirus in data de 16 aprilie si a murit pe 24. Comorbiditati: Insuficienta cardiaca, hipertensiune arteriala, astm bronsic, boala hepatica cronica.- este o femeie de 58 de ani din Bacau, internata pe 21 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, pentru pneumonie, in sectia de nefrologie, ulterior transferata la Spitalul Municipal de Urgenta Onesti, in data de 23. Tot pe 23 aprilie a fost confirmata cu COVID-19 si a murit astazi. Comorbiditati: boala renala cronica cu dializa, boala cronica, hipertensiune arteriala, obezitate, diabet zaharat, amputatie de membru inferior.- este un barbat de 88 de ani din Galati, internat pe 10 aprilie in Spitalul de Boli Infectioase Galati. Pe 18 aprilie a fost transferat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sectia de terapie intensiva, pentru intubare. El a fost confirmat cu coronavirus in data de 7 aprilie si a murit pe 23 aprilie. Comorbiditati: boala renala cronica, boala cardiovasculara, dementa, tumora maligna.- este un barbat de 63 de ani din Timis. Boala a debutat pe 30 martie, cu febra, vertij, polidipsie, motiv pentru care s-a internat in Spitalul Judetean Timisoara. A fost confirmat cu coronavirus pe 31 martie, iar pe 1 aprilie a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara."Pe 06.04.2020 - CT toracic arata bronhopneumonie cu afectarea plamanilor de peste 90%Pe 09.04.2020 - transfer ATI, intubat", potrivit GCS. Barbatul a murit pe 23 aprilie. El suferea de diabet zaharat tip II, hipotiroidism, boala renala cronica, boala cardiaca cu peace maker.- este o femeie de 36 de ani din Brasov, itnernata pe 15 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, cu insuficienta respiratorie. Ea a fost transferata pe 16 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov, sectia de terapie intensiva, pentru intubare. A fost confirmat cu COVID-19 pe 16 aprilie si a decedat pe 23 aprilie, cu pneumonie bilaterala.Comorbiditati: hipertensiune arteriala, obezitate. Femeia intrase in contact cu persoane intoarse din Anglia.- este un barbat de 97 de ani din Brasov, internat pe 15 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, cu insuficienta respiratorie si bronhopneumonie bilaterala. Pacientul a fost transferat pe 19 aprilie intr-un spital COVID, la sectia de terapie intensiva. A fost confirmat cu coronavirus pe 14 aprilie, iar in data de 23 a murit. Comorbiditati: hipertensiune arteriala, diabet zaharat, insuficienta renala, tulburare de ritm cardiac. "In contact cu persoane confirmate- camin batrani", arata sursa citata.- este un barbat de 68 de ani din Brasov, internat pe 8 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Brasov, sectia medicina interna pentru ciroza hepatica. Pe 10 aprilie a fost transferat la sectia de gastroenterologie, apoi pe 18 aprilie la Boli Infectioase, iar pe 20 aprilie a fost trasnferat in sectia de terapie intensiva. A fost confirmat cu COVID-19 pe 16 aprilie si a murit in data de 23. Comorbiditati: hipertensiune arteriala, ciroza hepatica, encefalopatie toxica, boala renala cronica.- este o femeie de 74 de ani din Botosani, internata pe 3 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, cu dispnee si modificari pulmonare. A fost confirmata cu boala pe 10 aprilie. Pacienta a murit in data de 23. Comorbiditati: pacient oncologic, boala cardiovasculara.- este o femeie de 68 de ani din Botosani, internata pe 15 martie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, cu dispnee si modificari pulmonare. A fost confirmata cu COVID-19 pe 13 aprilie si a murit in data de 23. Comorbiditati: pacient oncologic.- este un barbat de 63 de ani din Suceava, internat pe 20 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava cu insufienta respiratorie cu oxigeno terapie. "Tratament la domiciliu cu antibiotic la recomandarea medicului de familie", precizeaza GCS. Barbatul a fost confirmat cu coronavirus in 22 aprilie. A murit in data de 21. Suferea de diabet zaharat.- este un barbat de 80 de ani din Suceava, internat pe 20 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. A fost confirmat cu coronavirus in 19 aprilie si a murit in data de 23. GCS precizeaza ca barbatul era beneficiar al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica, adica era o persoana cu dizabilitati.- este un barbat de 63 de ani din Suceava, internat pe 8 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. A fost confirmat cu COVID-19 in data de 7 aprilie si a decedat in 23 aprilie. Comorbiditati: sechele accident vascular cerebral, hemiplegie dreapta, diabet zaharat tip II, fibrilatie atriala, encefalopatie cronica. Era pacient la Spitalul de ingrijiri paliative Ilisesti, mai transmite GCS.A.D.