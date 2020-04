Inca 16 oameni au murit de COVID-19 in Romania. Bilantul ajunge la 498 de morti

LIVE

In total, marti au fost anuntate 20 de decese de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS), patru morti fiind anuntate de dimineata Victimele sunt din Bucuresti, Teleorman, Galati, Ilfov, Neamt, Timis, Gorj, Arges, Caras-Severin si Botosani.- este o femeie de 72 de ani din Bucuresti, internata pe 4 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes, sectia ATI. A fost confirmata cu COVID-19 pe 17 martie si a murit pe 20 aprilie. Ea suferea de boala cardiovasculara, diabet zaharat de tip II, boala renala cronica - pacienta dializata, cataracta si obezitate.- este un barbat de 63 de ani din Teleorman, confirmat pozitiv pe 15 aprilie. Pacientul a murit pe 20 aprilie si suferea de boala cardiovasculara si diabet zaharat de tip II.- este un barbat de 88 de ani din Galati, dintr-un camin de batrani. A fost depistat pozitiv pe 20 aprilie, iar in data de 21 a murit. El suferea de boala renala cronica, adenom de prostate si anemie feripriva.- un barbat de 90 de ani tot de la un camin de batrani din Galati. A fost confirmat cu noul coronavirus pe 8 aprilie si a murit astazi. Suferea de dementa si afectare cardiaca multipla.- o femeie de 80 de ani tot de la un camin de batrani din Galati. Femeia a fost confirmata cu noul coronavirus atat pe 8 aprilie, cat si in data de 16. Ea a murit astazi. Pacienta suferea de dementa mixta, boala renala cronica si sechele in urma un atac vascular cerebral.- este un barbat de 69 de ani din Ilfov. S-a internat pe 10 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov. Initial, testul rapid pentru COVID-19 a dat rezultat negativ, astfel ca a fost externat la domiciliu cu tratament. Pe 13 aprilie s-a internat din nou, de data asta la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, fiind ulterior transferat la Spitalul Colentina in sectia de terapie intensiva. In fine, a fost confirmat cu noul coronavirus pe 14 aprilie. Pacientul a murit in data de 20. Suferea de diabet zaharat, hipertensiune arteriala, obezitate si sechele in urma unui atac vascular cerebral.- barbat de 52 de ani din Neamt, confirmat cu noul coronavirus pe 19 aprilie. Pacientul a murit in data de 20. "Istoric: 08-13.04.2020 a fost internat in Spitalul Orasenesc Targu Neamt pentru afectarea hepatica; in Sectia unde a fost internat a existat un caz pozitiv Covid 19 (posibila expunere)", arata GCS. Barbatul suferea de ciroza hepatica virus B si encefalopatie hepatica.- o femeie de 84 de ani din Neamt, internata in perioada 8 - 23 martie in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt- Sectia medicala pentru boala pulmonara interstitiala, cardiopatie ischiemica, unde exista un caz de coronavirus confirmat. Ea a fost confirmata cu COVID-19 in data de 14 si a murit astazi. Suferea de dementa, boala hepatica si boala cardiovasculara.- este un barbat de 71 de ani din Timis, confirmat cu noul coronavirus in 7 aprilie. Barbatul a murit astazi. Suferea de dementa mixta, hipertensiune arteriala, atrofie cerebrala, boala Alzheimer si boala Parkinson.- este un barbat de 77 de ani de la un camin de batrani din Galati. A fost confirmat cu noul coronavirus pe 7 aprilie si a murit in data de 10. Suferea de hipertensiune arteriala, fibrilatie atriala cronica si dementa.- o femeie de 78 de ani de la un camin de batrani din Galati. Pacienta a fost confirmata cu COVID-19 pe 13 aprilie si a murit in aceeasi zi. Suferea de casexie, dementa si sechele in urma unui atac vascular cerebral.- femeie de 86 de ani de la un camin de batrani din Galati. Pacienta a fost confirmata cu noul coronavirus pe 3 aprilie si a decedat in data de 14. Suferea de insuficienta cardiaca congestiva, boala Alzheimer si dementa.- este un barbat de 66 de ani din Gorj, confirmat cu noul coronavirus in data de 8 aprilie, probele fiind recoltate pe 6. Pacientul a murit in data de 7 aprilie. El suferea de insuficienta cardiaca congestiva, cardiopatie dilatativa, bloc ram drept, pleurezie stanga, hepatita cronica, bronhopneumopatia cronica obstructiva si emfizem pulmonar.- este o femeie de 74 de ani din Arges, confirmata cu COVID-19 pe 20 aprilie. Suferea de bronhopneumopatie, astm bronsic dependent de oxigen si tahicardie sinusala.- este un barbat de 72 de ani din Caras-Severin, confirmat cu coronavirus astazi. Barbatul a murit luni, 20 aprilie. Suferea de bronhopneumopatie cronica obstructiva, dublu bypass cardiac, emfisem pulmonar, avea antecedente TBC si infundare carotida.- este o femeie de 78 de ani din Botosani, confirmata cu noul coronavirus in data de 17 aprilie. Pacienta a murit astazi. Ea sufere de diabetz zaharat de tip II, angina pectorala, bronhopneumopatie cronica obstructiva si obezitate.