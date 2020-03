Inca 160 de cazuri de infectare cu coronavirus in Romania - bilantul ajunge la 1.452

Ziare.

com

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intreLa ATI, in acest moment, sunt internati. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv,(54 la Timisoara, 55 la Bucuresti, 16 la Iasi, 6 la Craiova, 6 laConstanta si 2 la Cluj).Pana astazi,diagnosticate cu infectie cu COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Cluj-Napoca, Timisoara si Neamt,Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt. Altesunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateIn ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state,cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 4 in Spania, 3 in Franta, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie si Luxemburg.De asemenea, de la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment,- 8 in Italia, 2 in Franta si unul in Marea Britanie.