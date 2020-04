Inca 18 decese provocate de Covid-19 in Romania, numarul total a ajuns la 469 UPDATE

UPDATE 16:11

9 cazuri au fost anuntate putin dupa ora 14:00 - Trei dintre persoanele decedate au fost din Galati, de la caminul de batrani, si cate o persoana din Bacau, Timis, Sibiu, Bucuresti, Prahova si Hunedoara. O noua informare a venit putin dupa ora 16:00, fiind vorba tot de 9 persoane decedate - 2 din Botosani, 2 din Suceava, si cate una din Mehedinti, Vrancea, Constanta si Sibiu.- Un barbat de 98 ani din judetul Galati, care face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galati. A fost confirmat la 07.04.2020, la Spitalul Judetean de Urgenta Galati si a decedat in 19.04.2020. Avea afectiuni anterioare boala cardiovasculara si Alzheimer.- Un barbat de 85 ani din judetul Galati, care face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galati. A fost confirmat in 07.04.2020 si a decedat in 19.04.2020. Avea afectiuni anterioare boala cardiovasculara si boala hepato-renala.- O femeie de 75 ani din jud. Bacau. A fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau - sectia ortopedie (fractura col femural stang) in data de 27.03.2020 si transferata in Spitalul Onesti - Sectia COVID in 14.04.2020, dupa confirmare. A fost contact apropiat caz confirmat, la domiciliu, inainte de internarea la ortopedie. Confirmata in 13.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, a decedat in 20.04.2020. Avea comorbiditati: cardiopatie ischemica cronica, fibrilatie atriala permanenta, insuficienta cardiaca cronica clasa NYHA III, diabet Zaharat tip II, insuficienta renala cronica acutizata, HTA.- Un barbat de 75 ani din judetul Timis. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara in data de 17.04.2020, transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara in data de 18.04.2020, cand a fost confirmat. A decedat in 20.04.2020, avand comorbiditati DZ tip II, boala cronica de rinichi.- o femeie de 63 de ani din judetul Sibiu, internata la Institutul de Urgente pentru Boli Cardiovasculare Targu Mures - Departamentul COVID in data de 14.04.2020, transferata in sectia ATI in data de 14.04.2020, cand a fost si confirmata. A decedat in 19.04.2020, avand comorbiditati boala cardiaca, HTA, cardiomiopatie ischemica severa.- o femeie de 76 ani din judetul Galati, care face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galati. A fost confirmata in 05.04.2020, la Spitalul Judetean de Urgenta Galati si internata la sectia Boli Infectioase. A decedat in data de 20.04.2020. Suferea de Alzheimer.- Un barbat de 91 ani din municipiul Bucuresti. Internat in 11.04.2020, la Spitalul Colentina, transferat in sectia ATI in data de 15.04.2020, a fost confirmat in 12.04.2020 si a decedat in 19.04.2020. Avea comobiditati: HTA, boala cardiovasculara, DZ tip II, hepatita cu virus C, boala Parkinson, melanom excizat.- un barbat de 76 ani din judetul Prahova, internat in 02.04.2020 in Spitalul CFR Ploiesti, transferat dupa confirmare la Spitalul Boli Infectioase Ploiesti in data de 03.04.2020, apoi, in 09.04.2020 la Spitalul Municipal Campina - spital support COVID - Sectia ATI. A fost contact apropiat cu un caz confirmat. Confirmat in data de 03.04.2020, a decedat in 20.04.2020. Suferea de ulcer gastric operat.- o femeie de 73 de ani din judetul Hunedoara, internata in 06.04.2020 la Spitalul de Boli Infectioase Hunedoara, transferata in 14.04.2020 la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, sectia ATI. A fost confirmata in 11.04.2020, la IML Cluj Napoca si a decedat in 19.04.2020. Avea neoplasm mamar si fibrilatie atriala.- O femeie de 69 de ani din judetul Mehedinti. A fost internata pe 5 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, pe sectia pneumologie, zi in care a si fost testata. Rezultatul pozitiv a venit pe 7 aprilie, zi in care a fost transferata pe sectia de boli infectioase si apoi la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova - sectia ATI. A murit pe 20 aprilie. Avusese contact acasa cu un alt caz confirmat si suferea si de o boala renala cronica, obezitate, diabet zaharat tip II.- Un barbat de 70 de ani din judetul Botosani. Pe 15 aprilie a fost internatla Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, dupa ce suferise un atac vascular cerebral ischemic. Anterior, el fusese internat intre 29 si 31 martie pe sectia de pneumologie a SJU Botosani.Pe 16 aprilie i-au fost recoltate probe, rezultatul a venit pe 17 aprilie si a murit pe 19 aprilie. Suferea si de hemoptizii recurente, bronsiectazii si boala Parkinson.- Un barbat de 72 de ani din Botosani. A fost internat pe 16 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Botosani - unde fusese trimis de la Centrul de dializa Botosani dupa ce i-au fost observate simptome specifice infectarii cu coronavirus. Pe 16 a fost si testat, rezultatul pozitiv venind pe 17 aprilie. A murit pe 19 aprilie. Suferea si de diabet zaharat tip II, nefropatie mixta, hidronefroza bilaterala, hipertensiune arteriala.- O femeie de 68 de ani din judetul Vrancea. Fusese internata pe sectia nefrologie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani, dupa ce a fost contact cu un caz confirmat din randul personalului medical. Pe 9 aprilie a fost transferata la Spitalul Adjud - spital suport COVID -, zi in care a si fost testata, rezultatul pozitiv venind pe 10 aprilie. Din 11 aprilie a fost mutata la sectia ATI, insa pe 15 aprilie este transferata inapoi pe sectia nefrologie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani pentru dializa, apoi in Sectia ATI.A murit pe 19 aprilie. Suferea si de o boala renala cronica, dializata cronic.- Un barbat de 64 de ani din judetul Vrancea. A fost internat intre 3 si 8 aprilie pe sectia cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani si din 12 aprilie a fost internat la Spitalul Monza din Bucuresti pentru o boala cardiaca. Aici a si fost testat, rezultatul venind pe 13 aprilie, pozitiv. A murit pe 19 aprilie. Suferea de o boala cardiaca.- Un barbat de 76 de ani din judetul Suceava. A fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 3 aprilie, pe 10 a fost testat si rezultatul pozitiv a venit pe 12 aprilie. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala, melanom operat cu metastaze cerebrale si pulmonare.- Un barbat de 79 de ani din judetul Suceava. A fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 14 aprilie, sectia neurologie. In aceeasi zi a fost testat, rezultatul pozitiv venind pe 15 aprilie. A murit pe 19 aprilie. Suferise un atac vascular cerebral ischemic, ce-l lasase cu hemiplegie pe partea dreapta.- Un barbat de 72 de ani din judetul Constanta. A fost internat pe 1 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, zi in care a si fost testat si confirmat cu COVID-19. Starea sa s-a inrautatit si a fost transferat pe sectia ATI pe 7 aprilie. Pe 19 aprilie a murit. Suferea si de diabet zaharat tip II si hipertensiune arteriala.- O femeie de 67 de ani din judetul Sibiu. S-a prezentat pe 18 aprilie la Urgente la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu cu dispnee (dificultate in a respira). A fost testata pentru COVID-19, rezultatul confirmand pe 19 aprilie infectarea, insa in aceeasi zi a si murit. Suferea si de hipertensiune arteriala si suferise o mastectomie stanga si o tiroidectomie totala. Numarul de cazuri de coronavirus confirmate din Romania a ajuns la 8.936 dupa raportarea a inca 190 de noi infectii in ultimele 24 de ore . Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 98.491 de teste.