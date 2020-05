Inca 18 romani au murit de COVID-19, printre care o tanara de doar 20 de ani. Bilantul deceselor urca la 744

Ziare.

com

Printre cei 18 decedati de numara si o tanara de doar 20 de ani, care suferea de obezitate grad II si probleme psihice. Pacienta a venit din Anglia si din carantina a fost internata in spital.- Femeie, 80 ani, judet Arad. Data internare: 27.04.2020-Spital Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase, transfer 28.04.2020 sectia ATI. Data recoltare: 27.04.2020. Data rezultat: 30.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: Diabet Zaharat tip II, BPOC, HTA, cardiopatie ischemica, amputatie coapsa, fibrilatie atriala.- Barbat, 79 ani, judet Arad. Data internare: 03.04.2020-Spital Judetean de Urgenta Arad- sectie medicina interna. Data recoltare: 15.04.2020, 23.04.2020. Data rezultat: 21.04.2020 pozitiv, 27.04.2020 pozitiv. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditati: Obezitate grad I.- Barbat, 64 ani, judet Arad. Data internare: 26.04.2020-Spital Judetean de Urgenta Arad- sectie ATI. Data recoltare: 26.04.2020. Data rezultat: 26.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditati: Hepatita virala C, amputatie coapsa stanga.- Femeie, 20 ani, judet Vaslui. Data internare: 09.04.2020-Spital Barlad in 16.04.2020 este transferata in Clinica Boli Infectioase Iasi. Data recoltare: 10.04.2020. Data rezultat: 11.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: Obezitate grad II, HTA, probleme psihice. Pacienta a venit din Anglia si din carantina a fost internata in spital.- Barbat, 55 ani, judet Caras-Severin. Data debut: 10.04.2020. Data internare: 14.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Resita cu insuficienta respiratorie acuta. Data recoltare: 14.04.2020. Data rezultat: 15.04.2020.Data deces: 01.05.2020.- Femeie, 90 ani, judet Botosani, camin de batrani. Data internare: 17.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati. Data recoltare: 18.04.2020. Data rezultat: 21.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: cardiopatie ischemica, amputatie gamba stanga. In caminul de batrani evolueaza un focar cu infectie COVID-19.- Barbat, 61 ani, judet Vrancea, localitatea Focsani. Data internare: 17.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Focsani - sectie chirurgie. Pacientul este operat pentru ocluzie intestinala si in 21.04.2020 este transferat in spitalul Adjud - sectie chirurgie. Data recoltare: 17.04.2020. Data rezultat: 19.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: neoplasm rectal.- Femeie, 61 ani, judet Cluj. Data internare: 07.04.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj. Data recoltare: 07.04.2020. Data rezultat: 07.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditati: BPOC, HTA- Femeie, 75 ani, judet Sibiu. Data internare: 14.04.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sibiu. Data recoltare: 14.04.2020. Data rezultat: 15.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: boala cardiaca, boala neuro-musculara.- Barbat, 81 ani, judet Sibiu. Data internare: 26.04.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sibiu. Data recoltare: 25.04.2020. Data rezultat: 26.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: boala cardiaca, boala neuro-musculara, obezitate, hepatita cronica.- Barbat, 84 ani, judet Galati, camin batrani. Data internare: 23.04.2020 - Spitalul TBC Galati, sectie COVID-19. Data recoltare: 15.04.2020. Data rezultat: 22.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: dementa, fractura de sold. In caminul de batrani este un focar de infectie COVID-19.- Barbat, 58 ani, judet Botosani, Dorohoi. Data internare: 10.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. Data recoltare: 11.04.2020. Data rezultat: 13.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditati: DZ, HTA.- Femeie, 84 ani, judet Botosani, camin batrani. Data internare: 14.04.2020-SJU Botosani. Data recoltare: 13.04.2020. Data rezultat: 14.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditati: cardiopatie ischemica. In camin evolueaza un focar COVID-19.- Barbat, 48 ani, judet Suceava. Data internare: 21.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Suceava transferat in 29.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Data recoltare: 20.04.2020. Data rezultat: 21.04.2020. Data deces: 01.05.2020.- Barbat, 81 ani, judet Suceava. Data internare: 18.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Data recoltare: 21.04.2020. Data rezultat: 22.04.2020. Data deces: 30.04.2020. Comorbiditati: HTA.- Femeie, 67 ani, judet Suceava. Data internare: 09.04.2020 - Spitalul Municipal Radauti. Data recoltare: 09.04.2020. Data rezultat: 11.04.2020. Data deces: 20.04.2020. Comorbiditati: ciroza hepatica.- Barbat, 48 ani, judet Suceava. Data internare: 21.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Suceava transferat in 29.04.2020 la Boli Infectioase Iasi. Data recoltare: 21.04.2020. Data rezultat: 21.04.2020. Data deces: 01.05.2020. Comorbiditati: Obezitate.- Barbat, 81 ani, judet Suceava. Data internare: 18.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Data recoltare: 21.04.2020. Data rezultat: 22.04.2020. Data deces: 30.04.2020.