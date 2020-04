Inca 22 de romani au murit de coronavirus. Am depasit 600 de morti

LIVE

Astfel, bilantul zilei urca la 35 de morti, iar cel total a crescut la 601 morti.Iata detaliile:- un barbat, de 50 ani din judetul Calarasi, internat pe 27 martie la INBI Matei Bals-ATI. Pe 27 martie s-au recoltat probe si a fost confirmat pe 28 martie. Acesta a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala, Obezitate, Ulcer gastric cu un episode de hemoragie digestiva in 2008- un barbat, 70 ani din judetul Hunedoara, internat pe 14 martie in Spitalul Municipal Hateg. S-au recoltat probel pentru COVID-19 pe 14 aprilie si a fost confirmat pe 16 aprilie. El a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), Hipertensiunea arteriala. Diabet zaharat tipII. Obezitate.- o femeie, de 63 ani din judetul Salaj, internata pe 21 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. I s-au recoltat probe pe 21 aprilie, zi in care s-a si confirmat. Ea a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Obezitate.- un barbat de 52 ani din judetul Salaj, internat pe 21 aprilie, in Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. Pe 17 aprilie i s-au recoltat probe si pe 18 aprilie a fost confimat. El a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Sechele accident vascular cerebral, obezitate.- un barbat, de 57 ani din judetul Teleorman, internat pe 15 aprilie in Spitalul Municipal Rosiori transferat in 17 aprilie la Spitalul Colentina Bucuresti. Au fost recoltate probe pentru COVID-19 pe 15 aprilie si confirmat pe 16 aprilie. A murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, Flutter atrial, Hipertensiunea arteriala.- un barbat, de 86 ani din judetul Suceava. Asistat Camin de batrani. Pe 18 aprilie a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. Pe 19 aprilie s-au recoltat probe si pe 20 aprilie a fost confirmat. Barbatul a murit pe 24 aprilie. Comorbiditati: Fibrilatie atriala cronica.- un barbat de 59 ani din judetul Suceava, internat pe 2 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. S-au recoltat probe pe 5 aprilie si a fost confirmat pe 6 aprilie. El a murit pe 24 aprilie. Comorbiditati: Infarc miocardic acut in urma cu un an, Stent coronarian.- o femeie, de 80 ani din judetul Suceava, internata pe 15 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. S-au recoltat probe pentru COVID-19 pe 16 aprilie si a fost confirmat pe 17 aprilie. Aceasta a murit pe 24 aprilie. Comorbiditati: Poliartrita reumatoida, Pancitopenie (transfuzii).- un barbat de 69 ani din judetul Bistrita Nasaud, internat pe 13 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-ATI.Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 14.04.2020.Data confirmarii: 15.04.2020.Data decesului: 25.04.2020.Comorbiditati: HTA.- un barbat, de 66 ani din judetul Botosani, internat pe 5 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani - in ATI.Pe 5 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 8 aprilie s-a confirmat prezenta viruslui. Acesta a murit pe 24 aprilie. Comorbiditati: Adenom de prostate.- un barbat de65 ani din Bucuresti. A fost internat in perioada 30 martie - 7 aprilie in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti -Cardiologie pentru Infarct miocardic acut. Pe 7 aprilie a fost transferat in Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale V. Babes. Pe 5 aprilie s-au recoltat probe, iar pe 7 a fost primit rezultatul pozitiv. El a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Infarct miocardic acut, HTA.- un barbat, de 54 ani din judetul Galati. Boala a debutat pe 20 aprilie cu dspnee si modificari auscultatorii pulmonare. In perioada 20-22 aprilie a fost internat la Spitalul Tecuci, transferat pe 22 aprilie la Spitalul Judetean Galati pe ATI. Pe 20 aprilie au fost recoltate probe si a fost confirmata boala. El a murit pe 24 aprilie.Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, obezitate.- o femeie, de 81 ani din judetul Galati, azilant camin batrani. Pe 13 aprilie a fost debutul bolii cu febra, tuse. Pe 13 aprilie i s-au recoltat probe si a fost confirmata prezenta virusului. Pe 21 aprilie a fost internata la Spitalul Judetean Galati prin UPU in ATI direct si a murit pe 24 aprilie. Comorbiditati:boala renala cronica, Alzheimer.- o femeie, de 85 ani din judetul Galati, azilant camin batrani. Pe 19 aprilie a fost internata la Boli Infectioase Galati. Pe 15 aprilie i s-au recoltat probe si pe 18 aprilie a fost confirmata. Femeia a murit pe 25 aprilie. Nu exista informatii privind comorbiditati- un barbat, de 87 ani din judetul Galati, azilant camin batrani Pe 24 aprilie a fost internat la UPU Spitalul Judetean Galati. Tot pe 24 i s-au recoltat probe si a fost confirmata prezenta virusului. El a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala std.II, atrofie cerebrala, hemiplegie stg, post AVC, bypass aorto coronarian.- un barbat de 56 ani din judetul Hunedoara. Pe 22 aprilie s-a prezentat pentru dializa la Spitalul Petrosani, dar avand semne si simptome respiratorii a fost trimis la Spitalul Hunedoara unde a fost internat pe Sectia de pneumologie. Pe 22 i s-au recoltat probe, iar pe 24 a fost primit rezultatul pozitiv. El a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: boala renala cronica dializata, cardiopatie ischiemica cronica, Sechele accident vascular cerebral, anemie, Hipertensiunea arteriala, hiperparatiroidism.- un barbat, de 63 ani din judetul Brasov, internat pe 07 aprilie pe Sectia de ortopedie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov unde este operat pe 08 aprilie de coxartroza. In perioada 7-8 aprilie a stat la ATI, apoi a revenit pe sectie, fara simptome respiratorii. Pe 13 aprilie a fost transferat pe ATI cu suspiciune de embolie pulmonara.S-au recoltat probe pe 13 aprilie cu rezultat pozitiv pe 15 aprilie. Pe 16 aprilie a fost transferat la la Spitalul Judetean Sf Gheorghe din Covasna si a murit pe 23 aprilie.Comorbiditati: Accident vascular cerebral ischiemic in antecedente, cardiopatie ischiemica cronica.- o femeie, de 98 ani din judetul Hunedoara, azilant Centrul de ingrijiri batrani. A fost internata pe 17 aprilie la Spitalul Municipal Vulcan si transferata pe 22 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Deva ATI Neurologie. Pe 17 aprilie au fost recoltate probe si pe 21 s-a confirmat. Ea a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: Accident vascular cerebral sechelar, Hipertensiunea arteriala, lacunarism cerebral, dementa senile.- un barbat, de 61 ani din judetul Brasov, internat in perioada 12-18 aprilie in Sectia interne II a Spitalului Judetean Pavilion Tractorul cu pneumonie virala, Diabet Zaharat tip II decompensate. Pe 11 si 15 aprilie se recolteaza probe, dar cu rezultate neconcludente. Pe 18 aprilie a murit, iar pe 22 aprilie a fost recoltat fragment de pulmon si se trimite la INCDMM Cantacuzino pentru testare. Rezultatul pozitiv a fost trimis pe 24 aprilie. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II.- un barbat, de 93 ani din judetul Galati, azilant camin batrani. I s-au recoltat probe prima data pe 12 aprilie, cu rezultat negativ, si a doua oara pe 19 aprilie cu rezultat pozitiv. Pe 19 aprilie a fost internat la Spitalul Judetean Galati si transferat la Spitalul CFR Galati pe 20 aprilie. El a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: cardiopatie ischemica, ateroscleroza cerebrala, sdr. Psiho-involutiv.- un barbat, de 81 ani din judetul Brasov, internat in perioada 01-10 aprilie in Sectia de chirurgie II a Spitalului Judetean Brasov cu Colecistita acuta litiazica, sindrom subocluziv, Hipertensiunea arteriala, cardiopatie ischemica cronica.In contextul aparitiei de cazuri pe sectie si in spital se recolteaza proba pe 09 aprilie cu rezultat pozitiv pe 10 aprilie. El a fost transferat la Spitalul Sf. Gheorghe pana pe data de 14 aprilie cand a fost transferat catre Spitalul de psihiatrie si neurologie Brasov (spital rezerva Covid). Pe 19 aprilie a fost transferat pe ATI in Spitalul Judetean Brasov cu diagnosticul de Insuficienta respiratorie acuta, pneumonie virala) si a murit pe 25 aprilie.Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala, cardiopatie ischemica cronica.- o femeie, de 68 ani din judetul Vrancea. Pe 11 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 13 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv. Femeia a murit pe 24 aprilie.Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, obezitate morbida, boala renala cronica.A.G.