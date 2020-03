Inca 29 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilantul ajunge la 246, din care 81 sunt in Bucuresti

Sursa: GCS

Astfel, bilantul ajunge laDintre cele 29 de cazuri noi anuntate azi, 12 sunt din Bucuresti, astfel caIn rest, 7 persoane au fost confirmate in Iasi, 3 in Ilfov, 2 in Hunedoara si cate 1 caz a fost inregistrat in Alba, Bihor, Maramures, Olt si Suceava.Varsta persoanelor infectate este cuprinsa intre 1 si 72 ani, acestea fiind atat contacti ai cazurilor pozitive existente, cat si persoane care au calatorit in zone afectate, precum Spania, Italia sau Marea Britanie.Dintre cele 246 de persoane confirmate pana acum pozitiv cu noul coronavirus, 19 au fost declarate vindecate si externate."Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 3.441 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contractat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 23.679 persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala", mai anunta GCS intr-un comunicat remis miercuri dimineataPana acum, au fost deschise, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit sursei citate."In perioada 17 martie, ora 08:00 - 18 martie, ora 08:00, au fost inregistrate 1.395 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 7.885 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor", se mai arata in comunicat.A.D.