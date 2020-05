Inca 12 decese de COVID-19 in Romania, inclusiv un sofer bulgar de tir

Ziare.

com

Printre decesele raportate azi se afla si un cetatean bulgar.In ce priveste numarul de imbolnaviri, tara noastra a trecut de 14.000 de cazuri, miercuri bilantul ajungand la 14.107 imbolnaviri, din care 5.788 de persoane au fost declarate vindecate si 244 se afla la terapie intensiva.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a spus ca ne aflam "intr-o faza controlata, de progresie foarte lenta sau chiar de platou", iar la inceputul saptamanii viitoare putem spera la descresterea numarului de cazuri. La nivel mondial de la inceputul pandemiei au fost diagnosticati peste 3,8 milioane de oameni, din care o treime au fost declarati vindecati.- o femeie, de 88 ani, din judetul Brasov, care a primit testul pozitiv pe 21 aprilie si a murit pe 5 mai. Comorbiditati: infarct miocardic acut sechelar, insuficienta renala cronica.- un barbat, de 73 ani, din judetul Brasov, in cazul caruia virusul a fost confirmat pe 28 aprilie. El a murit pe 6 mai si suferea de insuficienta renala cronica dializata, TBC in antecedente.- o femeie, de 64 ani, din judetul Arges. Rezultatele pozitive in cazul sau au fost primite pe 25 aprilie si a murit pe 6 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala si obezitate.a fost raportat de judetul Arad si este vorba despre un barbat, cetatean bulgar, in varsta de 62 ani, care era sofer de tir.In cazul sau prezenta virusului a fost confirmata pe 25 aprilie si a murit pe 6 mai in Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Arad.Nu se cunosc detalii despre bolile de care suferea.In data de 25 aprilie, fiind in tranzit pe teritoriul judetului Arad, barbatul s-a simtit rau si a fost internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. El a prezentat dispnee de decubit si fatigabilitate. A fost depistat cu acidoza respiratorie compensata metabolic, hiperpotasemie, sdr. de hepatocitoliza, insuficienta renala acuta, bronhopneumonie cu stafilococ, soc septic cu punct de plecare pulmonar.- o femeie, de 78 ani, din judetul Arad, in cazul careia boala a fost confirmata pe 27 aprilie. Ea a murit pe 7 mai. Femeia suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala gradul II, fibrilatie atriala, accident vascular cerebral sechelar, hemiplegie dreapta.- o femeie de 84 de ani din judetul Iasi. Rezultatul pozitiv in cazul ei a fost confirmat pe 4 mai, iar pe 6 mai a murit. Suferea de hipertensiune arteriala, fibrilatia atriala, cardiopatie ischemica, insuficienta cardiaca.- o femeie de 85 ani, din judetul Sibiu, cu rezultat pozitiv primit pe 28 aprilie. Ea a murit pe 7 mai si suferea de boala pulmonara cronica, cardiopatie ischemica cronica, insuficienta mitrala.- o femeie, de 82 ani, din judetul Suceava. Boala a fost confirmata pe 29 aprilie si a murit pe 6 mai. Suferea de epilepsie, avusese amputat membrul drept si sechele accident vascular cerebral.- un barbat, de 57 ani, din judetul Olt, confirmat cu COVID-19 pe 4 mai si care a murit pe 7 mai. El suferea de cord pulmonar cronic, insuficienta tricuspidiana severa, neoplasm de colon, sindrom anemic moderat.- un barbat, de 66 ani, din judetul Suceava, in cazul caruia boala a fost confirmata pe 26 aprilie si a murit pe 6 mai. Comorbiditati: operatie recenta coxartroza, infectie clostridium difficile, psoriazis.- un barbat, de 62 ani, din judetul Botosani, cu rezultat pozitiv primit pe 2 mai. El a murit pe 6 mai si suferea de cardiopatie ischemica si obezitate.- un barbat, de 60 ani, din judetul Alba, conformat cu COVID-19 pe 1 mai si care a murit pe 7 mai. El suferea de insuficienta cardiorespiratorie acuta, soc cardiogen, cardiomiopatie dilatativa, anevrism Ventricul stg, bronhopneumopatie obstructiva cronica si obezitate.A.G.