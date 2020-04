Inca 4 persoane au murit de coronavirus. Bilantul creste la 516 morti

LIVE

Astfel, numarul total al celor decedati a ajuns la 516.- un barbat de 93 ani din judetul Suceava. A fost internat pe 8 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. I s-au recoltat probe pe 16 aprilie, rezultatul pozitiv venind in aceeasi zi. Acesta a murit pe 20 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiune arteriala. Cardiopatie ischemica.- un barbat de 69 ani din judetul Suceava. Acesta a fost internat pe 14 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. In aceeasi zi i s-au recoltat probe si tot pe 14 aprilie a venit si rezultatul pozitiv. Barbatul a murit pe 20 aprilie. Comorbiditati: Bronhopneumopatie cronica obstructiva. Cord pulmonar cronic.- un barbat de 58 ani din judetul Arges, care a fost internat pe 16 aprilie la Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Muscel. Pe 16 aprilie i-au fost recoltate probe, iar pe 17 a fost primit rezultatul pozitiv. El a murit pe 21 aprilie. Comorbiditati: Accident vascular sechelar. Tulburare organica de personalitate.- un barbat de 73 ani din judetul Galati, care a fost internat pe 8 aprilie la Spitalul CFR Galati si intubat de pe 20 aprilie. Pe 5 aprilie i-au fost recoltate probe, iar pe 7 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv. Barbatul a murit pe 21 aprilie. Comorbiditati: Bronhopenumonie. Boala Parkinson. Dementa. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 468 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 9.710 , a anuntat Grupul de Comunicare Strategica miercuri la amiaza.A.G.