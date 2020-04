Inca 4 persoane au murit de coronavirus. Bilantul negru ajunge la 512 decese

LIVE

Astfel, numarul deceselor a ajuns la 512.- este medicul din judetul Constanta in varsta de 62 de ani. Debutul bolii a aparut pe 7 aprilie, prezentand febra, tuse, cianoza. Pe 8 aprilie a fost internat la SJU Constanta - Sectia Boli Infectioase. In data de 11 aprilie a fost transferat in stare critica la INBI "Matei Bals" - Sectia ATI. Pe 8 aprilie i-au fost recoltate probe si tot p 8 aprilie a fost confirmata prezenta virusului. Medicul a murit pe 21 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiune arteriala. Diabet zaharat. Obezitate.- un barbat, de 52 ani din judetul Bihor. El a fost internat pe 10 aprilie, la Spitalul Clinic Municipal Oradea - Sectia ATI. Pe 10 aprilie i-au fost recoltate probe si in aceeasi zi a fost confirmat virusul. El a murit pe 22 aprilie. Comorbiditati: Diabet zaharat. Cardiopatie ischemica. Etilism cronic.- un barbat de 44 ani din judetul Alba. Acesta a fost internat pe 14 aprilie la Spitalul Clinic Blaj. Pe 13 aprilie i-au fost recoltate probe, iar pe 14 aprilie a fost confirmat rezultatul. Barbatul a murit pe 22 aprilie. Comorbiditati: Obezitate. Tabagism.- un barbat, de 70 ani din judetul Galati. El a fost internat pe 8 aprilie la Spitalul CFR Galati si intubat din data de 21 aprilie. Pe 7 aprilie i s-au recoltat probe si in aceeasi zi a fost confirmata prezenta virusului. Barbatul a murit pe 22 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiune arteriala. Hemoragie digestiva superioara. Hepatopatie.- un barbat, de 49 ani din judetul Timis. Pe 12 aprilie a fost internat la Spitalul Municipal Lugoj - Sectia Boli Infectioase. In data de 16 aprilie a fost transferat in Sectia ATI (ventilat mecanic). Pe 12 aprilie i s-au recoltat probe si in aceeasi zi a fost confirmat virusul. El a murit pe 17 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta renala (dializa). Hipertensiune arteriala. Boala coronariana. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 468 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 9.710 , a anuntat Grupul de Comunicare Strategica miercuri la amiaza.A.G.