Inca 4 persoane au murit in Romania de coronavirus. Numarul deceselor ajunge la 421

Este vorba despre 3 barbati si o femeie, conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Victimele sunt din Sibiu, Neamt, Botosani si Mehedinti.- Este un barbat de 64 de ani din Sibiu, internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu pe 7 aprilie. El a fost confirmat cu noul coronavirus pe 8 aprilie si a murit in data de 18. Pacientul avea conditii medicale pre-existente: boala cardiovasculara si hipertensiune arteriala.- Este o femeie de 73 de ani din Neamt, internata pe 6 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt si transferata in sectia de terapie intensiva pe data de 14 aprilie. Pacienta a fost confirmata cu noul coronavirus pe 9 aprilie si a murit in data de 17. Ea avea conditii medicale pre-existente: boala renala cronica in stadiul III, infectie urinara si insuficienta venoasa cronica.- Este un barbat de 49 de ani din Botosani, internat pe 28 martie in Spitalul Clinic Judetean "Mavromati" Botosani cu diagnosticul de ciroza hepatica decompensata - coma hepatica si transferat in sectia de terapie intensiva pe 9 aprilie. Pacientul a murit pe 10 aprilie, zi in care i-au fost recoltate probe pentru COVID-19. Rezultatul pozitiv a venit pe 13 aprilie. Pacientul avea ciroza hepatica decompensata cu insuficienta hepatica cronica, hepatita virala C, trombocitopenie.- Este un barbat de 76 de ani din Mehedinti, internat in perioada 4 - 8 aprilie in Spitalul de Boli Infectioase Drobeta Turnu Severin cu diagnosticul de insuficienta hepato-renala, pleurezie in observatie. Pe 13 aprilie pacientul a fost reinternat in Spitalul Clinic Judetean Drobeta Turnu Severin - sectia de terapie intensiva, cu diagnosticul de pneumonie - insuficienta respiratorie. El a fost confirmat cu coronavirus pe 15 aprilie si a murit in data de 18. Suferea de insuficienta hepato-renala, insuficienta cardiaca, hipertensiune arteriala si fibroza pulmonara. GCS a anuntat, sambata dimineata, alte 6 decese , astfel ca, in total, azi au fost anuntate 10 decese.In Romania, avem confirmate in acest moment 8.418 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI, in acest moment, sunt internati 248 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate si externate.