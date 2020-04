Inca 4 romani au murit de coronavirus. Bilantul a ajuns la 482

Iata detaliile:

Este vorba despre doi barbati si doua femei din Galati, Giurgiu, Mures si Bacau.o femeie, de 83 ani din judetul Bacau, internata pe 30 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, sectia ortopedie, pentru fractura col femural; a fost operata in data de 31 martie; transferata la Spitalul Onesti - spital suport COVID - sectia ortopedie in 16 aprilie, si apoi in sectia ATI. A fost contact pe sectie cu un caz confirmat. I s-au recoltat probe pe 14 aprilie si s-a confirmat prezenta virusului pe 15 aprilie. Femeia a murit pe 20 a aprilie.Comorbiditati: fibrilatie atriala paroxistica, fractura de col femural operata.- o femeie de 46 ani din judetul Giurgiu, internata pe 12 aprilie, in Spitalul Colentina. S-au recoltat probe pe 10 aprilie si s-a confirmat virusul pe 12 aprilie. Femeia a murit pe 20 aprilie.Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Hipertensiunea arteriala, boala hepatica.- un barbat, de 62 ani din judetul Mures - brancardier la Spitalul Judetean de Urgenta Mures. El a fost internat pe 14 aprilie, la Spitalul Judetean de Urgenta Mures, sectia chirurgie, pentru dureri epigastrice, transferat in 15 aprilie pe sectia boli infectioase II, apoi pe sectia ATI II in 19 aprilie. Pe 15 aprilie s-au recoltat probe si a fost confirmat tot pe 15 aprilie. A murit pe 20 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala, obezitate, diabet zaharat tip II.- un barbat de 51 ani din judetul Galati. A fost internat pe 17 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Galati. Pe 18 aprilie i s-au recoltat probe si tot pe 18 aprilie a fost confirmat virusului. Barbatul a murit pe 20 aprilie. Comorbiditati: HTA, obezitate grd. III.A.G.