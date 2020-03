Alte 5 cazuri de coronavirus in Bucuresti: Patru dintre ele, din vina pacientului mincinos de la Gerota

pacientul de la Gerota care a mintit in legatura cu o calatorie in Israel a infectat 12 oameni

Este vorba despre persoane care au intrat in contact cu cei depistati pozitiv pana acuma, transmite vineri dimineata Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remisCazul 60 este un barbat de 39 ani, care a intrat in contact cu persoana care a calatorit in Germania.Cazul 61 este tot barbat, de 53 de ani, coleg birou cu un membru din familia pacientului care a fost internat in Spitalul Gerota.Cazul 62 este o femeie de 48 ani, din familia cazului 61.Cazurile 63 si 64 sunt o tanara de 22 ani si un tanar de 23 de ani, tot din familia cazului 61.Astfel, pana acum,. Pana ieri, se confirmasera 8 cazuri din vina sa.