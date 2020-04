Inca 5 morti in Romania din cauza coronavirusului. Printre ei, soferul unei ambulante private din Bucuresti

LIVE

Iata despre ce cazuri este vorba:- Barbat, 57 ani, din judetul Valcea. Data internarii: 12.04.2020 in Sectia de cardiologie a Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea.Data recoltarii: 12.04.2020, data rezultatului: 14.04.2020, data deces: 14.04.2020. Afectiuni pre-existente: Diabet zaharat insulino-dependent; sechele post-infarct), dislipidemie severa, obezitate.- Barbat, 70 ani, din judetul Suceava. A fost internat in perioada 21-23.03.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, Sectia Neurologie.Data recoltare: 08.04.2020, data confirmare: 10.04.2020, data deces: 13.04.2020. Afectiuni pre-existente: AVC ischiemic, hemipareza stanga, HTA std III netratata.- Barbat, 56 ani din Bucuresti, sofer ambulanta privata transporta pacienti in vederea dializarii. Internat din data de 23 martie 2020 la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals". Data recoltarii: 22.03.2020, data internarii: 23.03.2020, data rezultatului: 23.03.2020. Data deces: 13.04.2020.- Femeie, 69 ani, din judetul Hunedoara. Internata pe data de 28.03.2020 la Spitalul Municipal Hunedoara, Sectia Urologie. Data recoltarii: 09.04.2020, data rezultatului: 13.04.2020. Data deces: 09.04.2020. Afectiuni: neoplasm col uterin, cu invazie a micului bazin, uretrostoma cutanata, uropatie obstructiva, insuficienta renala.- Barbat, 86 ani, din judetul Hunedoara, din caminul de batrani. Internat in Spitalul Municipal Hunedoara pe data de 09.04.2020, data recoltarii 09.04.2020, data rezultatului 13.04.2020. Data deces 14.04.2020.