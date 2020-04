Inca 6 decese de COVID-19 in Romania: Bilantul ajunge la 182 de morti

LIVE

Este vorba despre doua femei si patru barbati, cu varsta cuprinsa intre 55 si 94 de ani.Cei 6 pacienti erau din judetele Mehedinti, Ialomita, Alba, Arad, Salaj si din Bucuresti.: Este vorba despre o femeie de 67 de ani din judetul Mehedinti. Ea a fost internata la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin pe 4 aprilie, cu pneumonie acuta bilaterala. Femeia a fost transferata in sectia de terapie intensiva pe 5 aprilie."Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 06.04.2020. Data deces: 06.04.2020. Comorbiditati: afectiune pulmonara cronica. Decesul a survenit in timpul transferului spre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova", conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS).: Este vorba despre un barbat de 60 de ani din judetul Ialomita. El a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia pe 4 aprilie, cu insuficienta respiratorie acuta si dispnee."Transferat in sectia ATI - intubare 05.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 06.04.2020. Data deces: 05.04.2020", arata GCS.: Este vorba despre un barbat de 66 de ani din judetul Alba, internat la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia pe 5 aprilie, sectia Cardiologie - Infarct Miocardic Acut recent, angina post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala si tricuspidiana, hipertensiune arteriala.Pacientului i-au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 6 aprilie, rezultatul iesind pozitiv in aceeasi zi. Tot pe 6 aprilie barbatul a decedat."Comorbiditati: cardiopatie ischemica, hipertensiune arteriala, fibroza pulmonara, boala renala cronica - dializa, Diabet Zaharat insulinodependent, Obezitate", potrivit GCS.Acum se face o investigatie pentru expunere, intrucat pacientul are domiciliul in judetul Cluj, dar se afla in vizita la fiica sa, stabilita in Alba, inainte sa fie internat in spital.: Este vorba despre un barbat de 94 de ani din judetul Arad. El era internat la Spitalul Judetean de Urgenta Arad din 4 aprilie, cu insuficienta respiratorie acuta.I-au fost recoltate probe biologice pentru COVID-19 pe 4 aprilie, iar rezultatul pozitiv a fost primit pe 6 aprilie. Barbatul a murit pe 4 aprilie. Comorbiditati: cardiopatie cronica, fibrilatie atriala.: Este vorba despre un barbat de 55 de ani din Salaj, internat la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau pe 4 aprilie, cu pneumonie acuta bilaterala.El a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 6 aprilie, zi in care a si decedat. Comorbiditati: afectiune pulmonara cronica.: Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Bucuresti, internata initial in Spitalul Sf. Ioan din Capitala. Ulterior, pacienta a fost transferata la Spitalul Victor Babes.Ea a fost testata pozitiv pentru COVID-19 pe 2 aprilie, decesul fiind inregistrat pe 6 aprilie. Comorbiditati: afectiuni cardiace cornice.A.D.