Inca 6 morti de la Suceava, anuntati cu intarziere. Rezultatul pentru covid a ajuns si la o saptamana de la deces

Amintim ca luni seara alte 13 decese de la Suceava au fost anuntate in aceeasi maniera si la scurt timp dupa Marcel Vela, ministrul de Interne, a anuntat acrantinarea orasului. Pana acum in Romania au murit in total 78 de persoane confirmate cu noul coronavirus.- Este vorba de un barbat de 62 de ani din judetul Suceava, care a fost testat pe 25 martie, zi in care a si murit. Rezultatul a venit acum.- Este vorba de o femeie de 69 de ani din judetul Suceava, testata pe 25 martie si care a murit pe 27. Astazi a venit rezultatul pozitiv.- Este vorba de un barbat de 68 de ani, tot din jud. Suceava. A fost testat tot pe 25 martie si a murit 3 zile mai tarziu, pe 28. Astazi a venit si rezultatul pozitiv pentru Covid-19.- Este vorba de un barbat de 57 de ani, tot din jud. Suceava. A fost testat pe 26 martie. In cazul sau, insa, rezultatul pozitiv a venit pe 28 martie. A murit ieri, pe 30 martie, insa nu a fost inclus in bilantul anuntat luni.- Este vorba de o femeie, de 82 de ani, din jud. Suceava. A fost testata pe 26 martie, rezultatul i-a venit pe 28 martie si a murit ieri, 30 martie. Nici aici nu se precizeaza de ce nu a fost inclusa in bilantul de luni.- Este vorba de o femeie de 64 ani, din jud. Suceava. A fost testata pe 26 martie si a murit in aceeasi zi. Rezultatul a ajuns abia astazi.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca pacientii 73, 75, 76 si 77 erau internati la Sectia Medicala a Spitalului Judetean de Urgenta Suceava. Pacientii 74 si 78 erau internati la sectia de gastroenterologie a aceluiasi spital.Oficialii precizeaza ca la acest moment nu au date despre alte suferinte ale acestor pacienti.