Inca 6 persoane au murit in Romania de COVID-19. Bilantul ajunge la 417 decese

Ziare.

com

Este vorba despre doua femei si patru barbati din Arad, Neamt, Mures, Satu Mare, Constanta si Timis:- Barbat, 60 ani, din judetul Arad. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad in data de 02.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 02.04.2020, retestat pozitiv 15.04.2020. Decedat pe data de 17.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat tip II, HTA.- Barbat, 57 ani, din judetul Neamt. Internat in Spitalul Judetean Piatra Neamt in data de 07.04.2020, rezultat pozitiv pe data de 10.04.2020. Decedat pe data de 16.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat tip II, insuficienta venoasa cronica, ulcer varicos gamba- Barbat, 64 ani, din judetul Mures. Internat in Spitalul Clinic Judetean Mures in data de 11.04.2020, Clinica de Pneumologie;transfer in ATI in data de 13.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 11.04.2020. Decedat pe data de 17.04.2020. Comorbiditati: HTA, diabet zaharat tip II, boala cardiovasculara, boala renala, anemie secundara.- Femeie, 76 ani, din judetul Satu Mare. Internata in Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare - ATI in data de 16.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 17.04.2020. Decedata pe data de 17.04.2020. Afectiuni: Insuficienta multipla de organe, cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca clasa IV.- Barbat, 48 ani, din judetul Constanta. Internat in INBI Bals - ATI in data de 17.04.2020, prin transfer din Spitalul de Boli Infectioase Constanta. Rezultat pozitiv pe data de 13.04.2020. Decedat pe data de 17.04.2020. Afectiuni: Obezitate.- Femeie, 83 ani, din judetul Timis. Internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara in data de 12.04.2020, transfer in ATI - Spitalul de Boli Infectioase V. Babes Timisoara in data de 13.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 12.04.2020. Decedata pe data de 17.04.2020. Comorbiditati: diabet zaharat, boala cardiovasculara, HTA.