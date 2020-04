Inca 6 romani au fost rapusi de COVID-19. Bilantul ajunge la 357 de decese

LIVE

Ziare.

com

Astfel, bilantul negru in tara noastra ajunge la 357 de decese.Este vorba despre trei barbati si trei femei, cu varste cuprinse intre 50 si 82 de ani. Victimele sunt din Arad, Sibiu, Vrancea, Botosani, Alba si Iasi.- este un barbat de 64 de ani din judetul Arada, care a fost internat pe 8 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, la sectia gastroenterologie. Pe 10 aprilie a fost transferat la sectia de terapie intensiva, unde i s-au recoltat probe pentru coronavirus. Barbatul a fost confirmat cu COVID-19 pe 11 aprilie si a murit pe 14 aprilie. El avea in antecedente un atac vascular cerebral hemoragic, hemiplegie dreapta, hipertensiune arteriala si atrofie corticala.- este o femeie de 50 de ani din Sibiu, internata in stare grava in Spitalul Clinic Judetean Sibiu pe 14 aprilie. In aceeasi zi i-au fost recoltate probe pentru coronavirus si a fost confirmat diagnosticul. Tot marti, femeia a murit si nu se cunoaste daca avea antecedente patologice.- este o femeie de 77 de ani din judetul Vrancea. Ea a fost confirmata cu COVID-19 pe 14 aprilie, zi in care a si decedat. Pacienta suferea de insuficienta renala cronica (dializa), insuficienta hepatica, insuficienta cardiaca, sechele in urma unui infarct miocardic acut si hepatita cronica cu virus C.- este un barabt de 74 de ani din Botosani, care a fost internat pe 7 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati - Botosani la Sectia medicina interna. El a fost confirmat cu COVID-19 pe 9 aprilie, iar pe 14 aprilie a murit. Pacientul suferea de hipertensiune arteriala si boala cardiovasculara.- este o femeie de 82 de ani din judetul Alba, care a fost internata pe 8 aprilie in Spitalul Municipal Blaj. I-au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 6 aprilie, rezultatul fiind pozitiv pe 7 aprilie. Pacienta a murit pe 14 aprilie, marti. Ea suferea de bronhopneumopatie bilaterala SARS-CoV-2 si insuficienta respiratorie acuta.- este un barbat de 78 de ani din judetul Iasi, care a intrat in contact cu un alt caz confirmat. Boala a debutat pe 9 aprilie, iar pacientul a refuzat sa fie internat dupa ce a fost consultat prima oara. Pacientul a murit pe 12 aprilie la domiciliu. I-au fost recoltate probe dupa deces, pe 13 aprilie, iar rezultatul a venit pozitiv pe 14 aprilie. El suferea de diabet zaharat, hipertensiune arteriala, cardiopatie ischiemica si emfizem pulmonar.