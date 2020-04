Inca 8 persoane infectate au murit. 430 de noi cazuri au fost confirmate in 24 de ore

0800 800 358

Iata situatia infectarilor pe judete, in ordine descrescatoare:

329 de persoane au fost declarate vindecate si externate, in timp ce La Terapie Intensiva sunt internati 119 pacienti.Bilantul negru e de 141 de morti, dupa ce au fost anuntate alte 8 decese cu putin timp inainte de bilantul zilnic. Vezi aici detalii despre ultimele 8 victime Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 15.252 de persoane. A scazut insa numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu. Daca vineri erau in izolare 114646 de persoane, sambata numarul lor e de 113.449, cu aproape 1.200 mai putine.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 36.092 de teste.In ultimele 24 de ore, la 112 au fost inregistrate 893 de apeluri si alte 4.164 au fost facute catre linia TELVERDE (), deschisa special pentru informarea cetatenilor in legatura cu coronavirusul.In ce priveste situatia romanilor aflati peste hotare, 317 cetateni sunt confirmati cu noul coronavirus: 129 in Spania, 152 in Italia, 15 in Franta, 8 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA.In ce priveste decesele peste hotare, pana acum au murit 26 de cetateni romani: 9 in Italia, 7 in Franta, 4 in Marea Britanie, 5 in Spania si unul in Germania.A crescut si numarul de dosare penale intocmite pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Astfel, de la inceputul masurilor luate in tara noastra au fost intocmite 300 de dosare penale.In ce priveste amenzile date de politisti si jandarmi in ultimele 24 de ore, 7.824 de persoane au fost sanctionate pentru ca nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 15.917.600 de lei.1. Suceava - 967 de cazuri2. Bucuresti - 555 de cazuri1. Neamt - 148 de cazuri2. Timis - 136 de cazuri3. Arad - 128 de cazuri4. Brasov - 127 de cazuri5. Hunedoara - 123 de cazuri6. Cluj - 121 de cazuri7. Constanta - 110 cazuri8. Galati - 101 cazuri1. Iasi - 81 de cazuri2. Vrancea - 70 de cazuri3. Ilfov - 64 de cazuri4. Mures - 57 de cazuri5. Ialomita - 50 de cazuri1. Botosani - 48 de cazuri2. Bihor - 46 de cazuri3. Maramures - 42 de cazuri4. Covasna - 37 de cazuri5. Calarasi - 29 de cazuri6. Bistrita-Nasaud - 28 de cazuri7. Bacau - 27 de cazuri8. Dambovita - 27 de cazuri9. Dolj - 27 de cazuri10. Sibiu - 27 de cazuri11. Prahova - 25 de cazuri12. Giurgiu - 23 de cazuri13. Teleorman - 21 de cazuri14. Caras-Severin - 17 cazuri15. Alba - 15 cazuri16. Satu Mare - 15 de cazuri17. Arges - 14 cazuri18. Mehedinti - 13 cazuri19. Buzau - 12 cazuri20. Braila - 11 cazuri21. Olt - 11 cazuri22. Vaslui - 11 cazuri23. Valcea - 9 cazuri24. Gorj - 8 cazuri25. Tulcea - 6 cazuri26. Salaj - 5 cazuri27. Harghita - 1 caz