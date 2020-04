Inca 8 romani au murit de coronavirus, 5 erau din Suceava. Bilantul deceselor urca la 176

LIVE

Ziare.

com

Bilantul total a ajuns in acest moment la 176 de decese.. Este vorba despre un barbat, de 78 ani din jud. Suceava, internat in SJU Suceava in 29 martie. I s-au luat probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31 martie, iar rezultat pozitiv a venit in data de 03 aprilie. Acesta a murit pe 5 aprilie. Comorbiditati: Cancer laringian, traheostoma, amputatie ambele picioare.a fost inregistrat in Suceava. Este vorba desore o femeie, de 79 ani, internata in SJU Suceava in 31 martie. Probele biologice au fost recoltate pentru COVID-19 in data de 31 martie, iar rezultatul pozitiv a venit in data de 03.04.2020. Aceasta a murit pe 5 aprilie.roman decedat este o femeie de 65 ani din jud. Suceava, internata in SJU Suceava in 17 martie. Probele biologice au fost recoltate pentru COVID-19 in data de 25 martie, iar rezultat pozitiv a venit in data de 31 martie. Femeia a murit pe 5 aprilie.persoana decedata este un barbat, de 41 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 30.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 30 martie. Rezultat pozitiv in data de 3 aprilie. Barbatul a murit pe 1 aprilie si suferea de sarcoidoza.deces inregistrat este tot la Suceava. Este vorba despre un barbat de 66 ani, internat in SJU Suceava in 30 martie. Probele biologice pentru COVID-19 au fost recoltate in data de 25 martie. A venit rezultat pozitiv in data de 28 marti. Acesta a murit pe 31 aprilie. Barbatul suferea de comorbiditati: Insuficienta renala cronica-dializa, Vasculita autoimuna, Afectiune respiratorie cronica.deces a fost inregistrat in Satu Mare si este vorba despre un barbat de 42 de ani. El a fost internat in 22 martie in Sectia de Psihiatrie a SJU Satu Mare. A inceput sa aiba simptome pe 28 martie in timpul internarii si a fost transferat in 29 martie in ATI, intubat si ventilat. Rezultatul pozitiv a venit pe 31 martie si a murit pe 3 aprilie. El suferea de alcoolism cronic.roman decedat este un barbat de 66 ani din jud. Satu Mare. El a fost internat in 01 aprilie in SJU Satu Mare-ATI cu pneumonie interstitiala, intubat si ventilat. Au fost recoltate probe pentru COVID-19 in 2 aprilie si confirmat in aprilie. Barbatul a decedat pe 6 aprilie si suferea de diabet zaharat.deces a fost raportat in Bistrita Nasauda, la un barbat de 83 de ani. Acesta a fost internat in 31 martie in SJU Bistrita BI. Au fost recoltate probe pentru COVID-19 in 31 martie si confirmat in 01 aprilie. Barbatul a murit pe 6 aprilie si suferea de diabet zaharat tip II, HTA, Cardiopatie ischemica-protezata stent coronarian, Arteriopatie obliteranta membre inferioare cu by pass femuro-popliteu.Amintim ca luni au fost anuntate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 in Romania . Cele mai multe cazuri de coronavirus in Romania, 1.076 (27%), se inregistreaza la persoanele cu varsta cuprinsa intre 40-49 de ani , potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Vezi si topul judetelor afectate de pandemie: Harghita are doar 3 cazuri, in timp ce Suceava a trecut de 1.200