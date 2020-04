Inca 8 romani au murit de COVID-19, inclusiv o tanara de 21 de ani cu mai multe afectiuni. Bilantul urca la 575 de decese

LIVE

Printre persoanele decedate se numara si o tanara de 21 de ani care suferea de mai multe afectiuni:- Un barbat de 84 ani din judetul Mures. A fost internat pe 19 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, pentru frisoane, tuse si dispnee. I s-au recoltat probe in 21 aprilie. Data confirmarii: 21.04.2020. Data decesului: 23.04.2020. Comorbiditati: DZ tip II, boala hepatica, boala cardiovasculara, bloc atrio-ventricular.- O femeie de 30 ani din judetul Mures, care face parte dintr-o comunitate cu cazuri confirmate. A fost internata in 4 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures - sectia boli infectioase, transferat la sectia de ATI- pentru suport respirator. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 05.04.2020. Data confirmarii: 06.04.2020. Data decesului: 22.04.2020, bronhopneumonie. Comorbiditati: boala cardiovasculara, HTA- Un barbat de 63 ani din judetul Cluj. A fost internat in 2 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-ATI -pentru ventilatie mecanica, transferat la sectia de ATI - pentru suport respirator. Data confirmarii: 23.04.2020. Data decesului: 24.04.2020, bronhopneumonie. Comorbiditati: HTA, insuficienta mitrala si tricuspidiana, Insuficienta cardiaca congestiva, Fibrilatie atriala.- Un barbat de 62 ani din judetul Neamt. Pacientul s-a prezentat cu traumatism cranio-cervical, hemoragie subarahnoidiana, supradozaj medicamentos in 29 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt - neurochirurgie- ATI. In timpul internarii a dezvoltat tuse, expectoratie, dificulatate a respiratiei, afebrilitate, ulterior si hemoragie digestiva. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 09.04.2020. Data confirmarii: 13.04.2020. In data de 22.04.2020 stare clinica ameliorata, ulterior brusc dezvolta confuzie urmata de intrarea in coma. Data decesului: 24.04.2020.- O femeie de 21 de ani din judetul Vrancea. Pacientul s-a prezentat cu tuse, febra, dificultate in respiratie, la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani in data de 3 aprilie. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 03.04.2020. Data confirmarii: 05.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbiditati: Sindrom Down, boala renala cronica, obezitate, insuficienta cardiaca.- Un barbat de 67 ani din judetul Constanta. Data internarii: 21 aprilie la Spitalul Municipal Medgidia, transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, apoi in ATI la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta. Data confirmarii: 24.04.2020. Data decesului: 24.04.2020, bronhopneumonie.- Un barbat de 60 ani din judetul Vrancea. Pacientul s-a prezentat cu febra, dificultate in respiratie, la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani in 22 aprilie. Se interneaza la Spitalul Municipal Adjud - ATI, unde necesita intubare si ventilatie mecanica. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 22.04.2020. Data confirmarii: 24.04.2020. Data decesului: 24.04.2020. Comorbiditati: HTA,DZ neglijat, obezitate.- O femeie de 72 ani din judetul Neamt. Pacienta se transfera de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt la Iasi - in sectia de ATI- unde necesita intubare si ventilatie mecanica. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 22.04.2020. Data confirmarii: 22.04.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbiditati: HTA,DZ, boala renala cronica, cancer.