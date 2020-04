Inca 888 de noi decese in Marea Britanie, unde virusul a ucis deja peste 15.000 de oameni

Ziare.

Aceasta cifra este in crestere in raport cu 847 de decese anuntate vineri de Ministerul Sanatatii.Pana sambata dimineata, 357.023 de persoane au fost testate pentru noul tip de coronavirus in Marea Britanie, dintre care 114.217 au fost diagnosticate pozitiv.Guvernul britanic a anuntat joi o prelungire u cel putin trei saptamani a izolarii la nivel national, pentru incetinirea raspandirii epidemiei.Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu isi va mai sarbatori ziua de nastere, in acest context dramatic.