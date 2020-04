Inca 9 decese de coronavirus in Romania

LIVE

Este vorba despre 4 barbati si 5 femei, din Arad, Hunedoara, Gorj, Timis, Mures, Neamt si Bucuresti.Barbat, 79 ani, judetul Arad. A fost internat in Spitalul Clinic Judetean Arad pe 8 aprilie cu pneumonie si insuficienta respiratorie acuta. In aceeasi zi s-a confirmat infectia cu coronavirus si a si murit. Comorbiditati: Sechele TBC, Cardiopatie ischemica, Bloc de ramura dreapta.Femeie, 45 ani, judetul Arad. A fost internata in Spitalul Clinic Judetean Arad pe 7 aprilie cu bronhopneumonie si insuficienta respiratorie acuta. A murit in aceeasi zi, iar confirmarea virusului a venit pe 8 aprilie. Comorbiditati: Obezitate gr. II/III.Barbat, 66 ani, judetul Gorj. A fost internat in Spitalul Judetean Targu Jiu la Sectia ATI pe 5 aprilie. Boala a fost confirmata pe 9 aprilie, desi pacientul a murit pe 7 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta cardiaca, Cardiomiopatie dilatativa. Emfizem pulmonar. Bloc atrio-ventricular. Pleurezie masiva. BPOCFemeie, 77 ani, Bucuresti. A fost internata in Spitalul Universitar pe 20 martie pentru dializa. In 4 aprilie s-a confirmat infectia cu COVID-19 si a fost transferata la Spitalul Colentina. A murit pe 9 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta Renala CronicaFemeie, 74 ani, judetul Hunedoara. A fost internata in Spitalul Municipal Hunedoara la Sectia ATI pe 2 aprilie. S-a confirmat boala abia pe 8 aprilie, la 6 zile de la recoltarea de analize. Iar femeia a murit pe 5 aprilie, mult inainte de recoltare, fiind anuntat decesul abia azi. Comorbiditati: HTAFemeie, 69 de ani, din judetul Timis (intoarsa din Germania). A fost internata in Spitalul Municipal Lugoj, pentru tuse si dificultati in respiratie, pe 20 martie si transferata in 24 martie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara. Pe 25 martie s-a confirmat infectia cu COVID-19. A murit pe 9 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovascularaBarbat, 49 de ani, din judetul Mures. A fost internat in Spitalul Clinic Judetean Mures, pentru tuse si dificultati in respiratie, dar si slabiciune generala, pe 7 aprilie, cand s-a confirmat si infectia cu coronavirus. A murit pe 8 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara si HTA, Diabet zaharat, Obezitate, steatoza hepatica, boala renala, hiperparatiroidism.Femeie, 76 de ani, din judetul Mures. A fost internata in Spitalul Clinic Judetean Mures, pentru febra, tuse si dificultati in respiratie, pe 6 aprilie, apoi fiind transferata la sectia Chirurgie-COVID SC Mures, pe 7 aprilie, cand s-a confirmat boala. A murit pe 9 aprilie. Comorbiditati: Diabet Zaharat, Parkinson, fractura de col femural.Barbat, 84 de ani, din judetul Neamt. A fost internat in Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Piatra Neamt, sectia de nefrologie. Boala s-a confirmat pe 2 aprilie si am murit pe 9 aprilie. Comorbiditati: Boala renala cronica. E vorba despre o persoana dializata la un centru in care au fost si alte cazuri confirmate.