Inca 9 decese de COVID-19: Sunt pacienti care au murit chiar si pe 1 aprilie. Bilantul a crescut la 827

Ziare.

com

Inca exista probleme serioase cu raportarile, fiind anuntate azi, pe 5 mai, decese din data de 13 aprilie, 9 aprilie si chiar si din 1 aprilie. Astfel de intarzieri sunt in cazul pacientilor de la Spitalul Judetean de Urgenta Arad, insa astfel de probleme sunt intalnite aproape zilnic in toata tara.- O femeie de 83 de ani din judetul Arad. A fost internata pe 18 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad. Pe 25 aprilie a fost testata si confirmata pozitiv. A murit pe 5 aprilie, pe fondul unei pneumonii si insuficiente circulatorii acute.Suferea si de complexe imune circulante (CIC), hipertensiune arteriala, diabet zaharat de tip 2, insuficienta renala si avea montate 4 stenturi in urma unui infarct miocardic acut.- O femeie de 83 de ani din judetul Sibiu. A fost internata pe 11 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Sibiu, zi in care a si fost testata si confirmata pozitiv cu noul coronavirus. A murit pe 2 mai. Suferea si de o boala cardiovasculara, o boala cronica neurologica, o boala cronica renala si gastrita hemoragica.- O femeie de 65 de ani in judetul Prahova. A fost internata pe 1 mai la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. Pe 2 mai e testata si mutata pe sectia de Terapie Intensiva. Rezultatul pozitiv pentru COVID-19 a venit pe 3 aprilie si a murit pe 4 aprilie. Suferea si de insuficienta cardiaca, o boala pulmonara cu oxigenoterapie, diabet zaharat dezechilibrat.- Un barbat de 84 de ani din judetul Arad. A fost testat si internat pe 13 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad, direct pe sectia ATI. A murit in aceeasi zi iar rezultatul pezultatul pozitiv a venit pe 14 aprilie.Suferea si de hipertensiune arteriala, hipertensiune pulmonara, boala Parkinson in antecedente cu insuficienta renala si anemie secundara.- Un barbat de 72 de ani din judetul Arad. A fost testat si internat pe 29 martiela Spitalul Judetean de Urgenta Arad, direct pe sectia ATI. Rezultatul pozitiv a venit pe 1 aprilie, dupa ce testul a fost procesat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara. A murit pe 9 aprilie pe fondul unei pneumonii virale. Suferea si de hipertensiune arteriala.- O femeie de 83 de ani din judetul Arad. A fost testata si internata pe 26 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad. Rezultatul pozitiv a venit pe 30 martie si a murit pe 1 aprile, pe fondul unei pneumonii si insuficiente respiratorii acute, pacienta fiind dependenta de aparat respirator. Suferea si de obezitate.- Un barbat de 72 de ani din judetul Neamt. A fost testat si internat pe 26 aprilie la SSpitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, in sectia de ATI, pentru insuficienta respiratorie si pneumopatie acut. Rezultatul pozitiv a venit pe 28 aprilie iar din 29 aprilie a fost nevoie sa fie intubat si ventilat mecanic. A murit pe 4 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, cardiopatie, diabet zaharat, si din ianuarie era sub tratament pentru neoplasm.- Un barbat de 59 de ani din judetul Bacau. A fost internat pe 2 mai la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, cu insuficienta respiratorie. A fost testat in aceeasi zi iar rezultatul pozitiv a venit pe 4 mai, testul fiind procesat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. A murit pe 3 mai, pe fondul unei pneumonii acute si sepsis cu punct de plecare pulmonar. Suferea si de hipertensiune arteriala, diabet zaharat de tip II, obezitate morbida, fibrilatie permanenta cu cardiostimulator si boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC) pe care o neglijase.- Un barbat de 70 de ani din judetul Brasov. A fost internat pe 13 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov, cu amputatie degete membru inferior ulterior cu celulita antepicior la acelasi membru. Pe 28 aprilie e testat pentru coronavirus, rezultatul pozitiv venind pe 30 aprilie. A murit pe 3 mai. Suferea si de diabet zaharat de tip II cu complicatii, hipertensiune arteriala, boala cardiaca ischemica, guta si rinichi unic chirurgical.A.G.