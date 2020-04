Inca 9 romani au fost rapusi de COVID-19, printre care si o femeie de 32 de ani. Bilantul total al deceselor trece de 500

Iata detaliile:

Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 507.- o femeie de 78 ani din Bucuresti, care a fost internata pe 4 aprilie la Spitalul Militar Central Bucuresti - ATI. Pe 6 aprilie i s-au recoltat probe, iar 7 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv. Femeia a decedat pe 20 aprilie. Comorbiditati: boala cardiovasculara, Hipertensiunea arteriala, obezitate, boala pulmonara cronica.- o femeie de 73 ani din Bucuresti careia i s-au recoltat probe pe 20 aprilie, iar pe 21 aprilie a primit rezultatul pozitiv. Ea a fost internata pe 20 aprilie la ATI Spitalul Marius Nasta din Bucuresti cu febra, tuse, dispnee, iar pe 21 aprilie a murit. Comorbiditati: HTA, obezitate.- un barbat de 81 ani din caminul de batrani Galati. Pe 4 aprilie i-au fost recoltate probe, iar pe 5 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv. Pe 6 aprilie el a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Galati cu tuse productiva, agitat, fiind necooperant. Barbatul a murit pe 21 aprilie si suferea de Hipertensiunea arteriala si dementa Altzheimer.- un barbat de 65 ani din judetul Timis. Pe 30 martie el a prezentat tuse si dispnee. A fost internat in perioada 30 martie - 10 aprilie in Sectia de diabet si nutritie a Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara, unde a fost diagnosticat un neoplasm bronhopulmonar de lob superior drept. In perioada 10-14 aprilie a fost transferat in sectia de chirurgie toracica Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara pentru biopsie. In perioada 14-17 aprilie a revenit in Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara Sectia de diabet si nutrititie. Pe 16 aprilie i-au fost recoltate probe, iar pe 17 aprilie a venit rezultatul pozitiv. Pe 18 aprilie a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, iar pe 20 aprilie a murit. Comorbiditati: neoplasm bronhopulmonar lob superior drept, Hipertensiunea arteriala gr II, anemie, BPOC sever, astm bronsic.- o femeie de 32 ani din judetul Mures, internata pe 4 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures clinica Pneumologie; transferata in ATI pe 11 aprilie. Pe 5 aprilie i-au fost recoltate probe, iar pe 6 a venit rezultatul pozitiv. Ea a murit pe 20 aprilie. Femeie suferea de obezitate. Facea parte din focarul de la Craciunesti, Mures.- o femeie de 83 ani din judetul Timis. Pe 20 aprilie a funat la 112 pentru afectiunea cardiaca de baza. In aceeasi zi i-au fost recoltate probe, iar rezultatul pozitiv a fost primit pe 21 aprilie. Femeia a murit pe 20 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala, cardiopatie, insuficienta circulator cerebrala. Ea a avut contact cu caz confirmat (sotul).- o femeie de 66 ani din judetul Hunedoara, care a fost internata pe 14 aprilie in coma pe Sectia ATI a Spitalului Municipal Hunedoara. I s-au recoltate probe pe 15 aprilie, zi in care fost si primit rezultatul pozitiv. Aceasta a murit pe 21 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala, obezitate, AVC (posibila cauza a decesului). Contact cu caz confirmat (sotul).- o femeie de 70 ani din judetul Alba, contact cu caz confirmat, dializat. Debutul bolii a avut loc pe 17 aprilie cu subfebra si dispnee. Pe 18 aprilie a fost confirmat rezultatul si internata in aceeasi zi la spitalul din Blaj. Ea a murit pe 21 aprilie. Comorbiditati: cardiopatie ischiemica cr, Hipertensiunea arteriala, Diabet zaharat tip II insulino-dependent, neuropatie diabetica, boala cronica de rinichi.- un barbat de 59 ani din judetul Botosani, contact cu caz confirmat in spital. A fost internat pe 3 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati- Botosani. Pe 9 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 10 aprilie a venit rezultatul pozitiv. Pe 21 aprilie barbatul a murit. Comorbiditati: encefalopatie portohepatica, ciroza hepatic decompensate, sechele TBC.A.G.