Inca cinci decese provocate de COVID-19 in tara: Bilantul negru ajunge la 162

LIVE

Ziare.

com

Cei 5 pacienti erau din judetele Ilfov, Iasi, Arges, Vaslui si Bihor.- Este vorba de un barbat de 67 de ani, din Ilfov. El suferea de diabet zaharat tip II, o boala renala cronica, o boala neuromusculara si obezitate. Pe 1 aprilie a fost internat la Matei Bals, zi in care a si primit rezultatul pozitiv de coronavirus. A murit astazi, pe 6 aprilie.- Este vorba de un barbat de 70 de ani din Iasi. El suferea de ciroza hepatica decompensata, etilism cronic si hipertensiune arteriala. A intrat in contact cu un caz din Suceava si a fost depistat pozitiv in timp ce era spitalizat in Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Judetean de Urgenta Iasi. A fost testat pe 27 martie, rezultatul pozitiv a venit pe 29 martie si a murit astazi, pe 6 aprilie.- Este vorba de o femeie de 89 de ani din Judetul Arges. Ea era internata din 3 aprilie la Spitalul Municipal Campulung, la sectia de Boli Infectioase. Suferea de insuficienta cardiaca, bloc de ramura stanga, hipertensiune ateriala, boala pulmonara obstructiva cronica si vea un infarct miocardic in antecedente. A fost testata pozitiv pentru COVID-19 pe 4 aprilie si a murit astazi.- Este vorba de un barbat de 71 de ani din judetul Vaslui. Suferea de CIC-protezata 2 stenturi (complexe imune circulante) si avea un infarct miocardic in antecedente. Fusese internat pe 28 martie la Spitalul Municipal Barlad, Sectia Boli Infectioase. Calatorie in Antalya, Turcia, astfel ca a fost testat in aceeasi zi. Rezultatul pozitiv a venit pe 30 martie si a murit pe 5 aprilie.- Este vorba de un barbat de 82 de ani din judetul Bihor, care suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat, o boala neurilogica si o boala cardiovasculara. Era internat la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Oradea din 1 aprilie. Rezultatul pozitiv pentru COVID-19 a venit tot in aceeasi zi, nu se precizeaza cand i-au fost recoltate probe. A murit astazi, 6 aprilie. Avem confirmate in acest moment 4.057 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 193 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 179 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate si externate.