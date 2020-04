Inca doi romani au fost rapusi de coronavirus: Bilantul negru ajunge la 184 de decese

LIVE

Este vorba despre un barbat de 69 de ani din Suceava si un altul de 46 de ani din Neamt.Un barbat de 69 de ani din judetul Suceava, care fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, la sectia de terapie intensiva, cu diagnosticul de infectie SARS-COV 2 forma severa, complicatie, pe 25 martie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS).Probele pentru coronavirus au fost recoltate pe 21 martie, iar pe 24 martie a fost primit rezultatul pozitiv. Barbatul a murit astazi. El suferea de diabet zaharat tip II si anemie mixta.Este vorba despre un barbat de 46 de ani din judetul Neamt, in cazul caruia. Pacientul s-a intors in Romania din Germania pe 16 martie.El a fost internat pe 26 martie in Spitalul de Boli Infectioase Iasi, la sectia de terapie intensiva, fiind transferat de la Spitalul de Boli Infectioase Piatra Neamt.Probe pentru coronavirus i-au fost recoltate pe 24 martie, iar rezultatul pozitiv a fost primit pe 26 martie. Barbatul a murit astazi, 7 aprilie. Avem confirmate in acest moment 4.417 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii , a anuntat marti Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 360 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 274 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate si externate.A.D.