Inca doi romani au fost rapusi de COVID-19. Bilantul ajunge la 46 de morti

Este vorba despre doi barbati din judetul Timis, unul de 57 de ani, iar al doilea de 70 de ani.Ambii barbati sufereau de cardiopatie si diabet zaharat tip II. De asemenea, amandoi au intrat in contact cu persoane confirmate cu noul coronavirus.In cazul barbatului de 57 de ani (deces 45) s-au recoltat probe biologice pentru coronavirus pe 27 martie, care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara."Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv. Data deces: 29.03.2020 - Spitalul de Boli Infectioase Timisoara. Patologie preexistenta: Cardiopatie. TBC. Diabet zaharat tip II. Contact familie - Germania", se arata intr-o informare a Grupului de Comunicare Strategica.In ce il priveste pe al doilea barbat (deces 46), de 70 de ani, si acestuia i s-au recoltat probe pentru coronavirus pe 27 martie, rezultatele fiind gata in data de 28.Barbatul a murit pe 29 martie, la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara."Patologie preexistenta: Cardiopatie. Diabet zaharat tip II. Contact cu caz confirmat", mai precizeaza GCS.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, 192 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilantul imbolnavirilor in tara noastra ajunge la 1.952 Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 1 si 90 de ani."Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 85 la Bucuresti, 19 la Iasi, 7 la Craiova, 11 la Constanta si 3 la Cluj)".