Inca doi romani au murit de coronavirus. Bilantul a ajuns la 695

In acest moment, bilantul a ajuns la 695 de morti.- un barbat, de 51 de ani din judetul Bacau, care a fost internat pe 15 aprilie in Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si pe 16 aprilie a ajuns la sectia ATI de la Boli Infectioase. Pe 16 aprilie s-au recoltat probe si tot pe 16 a fost confirmata prezenta virusului. Pe 29 aprilie barbatul a murit. Comorbiditati: Diabet zaharat dezechilibrat, insulino-dependent, obezitate gradul II.- un barbat de 79 ani din judetul Bacau, internat pe 18 aprilie in Spitalul municipal Onesti direct in sectia ATI. Probele au fost recoltate pe 18 aprilie si pe 20 aprilie au venit rezultatele pozitive de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Barbatul a murit pe 30 aprilie. Comorbiditati: Hipertensiunea arteriala.A.G.