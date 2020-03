Inca doi romani au murit de Covid-19. Numarul deceselor a ajuns la 40

LIVE

Ziare.

com

Initial, in prima parte a zilei de duminica, 29 martie, Grupul de Comunicare Strategica a confirmat decesul unui barbat de 66 ani din judetul Timis Ulterior, s-au raportat alte doua decese.Barbat, 71 ani, judetul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. Rezultatul testarii din data de 26.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 29.03.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, Sectia ATI. Patologie preexistenta: Tumora neuroendocrina. HTA. Anevrism de aorta.Tanara, 27 ani cu domiciliul in judetul Botosani . In data de 22.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Rezultatul testarii din data de 23.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 29.03.2020 - Spitalul Boli Infectioase Iasi Patologie preexistenta: Diabet zaharat tip I decompensat.Sambata, Grupul de comuniare Strategica anuntase inca 11 decese cauzate de coronavirus. Pacientii care pierdusera pana la acel moment lupta cu boala aveau intre 39 si 77 de ani. In cazul mai multor pacienti, probele s-au recoltat in ziua decesului sau chiar post-mortem. Asta inseamna ca pacientii nici macar nu au primit tratament.Merita amintit ca nu toti pacientii decedati prezentaul comorbiditati.