Inca doua decese in Romania: Rezultatul pozitiv pentru Covid-19 a venit la 5 zile dupa ce oamenii au murit

Si in cazul acestor persoane, rezultatele testelor au venit la mai multe zile dupa ce a survenit decesul.- Este vorba de o femeie de 75 de ani, din judetul Hunedoara, care suferea de bronhopneumopatie cronica obstructiva. A fost testata pe 24 martie si pe 26 a murit la Spitalul Municipal Hunedoara, unde era internata la sectia ATI. Rezultatul pozitiv a venit abia azi, 5 zile mai tarziu.- Este vorba de un barbat de 82 de ani din Hunedoara, care suferea de neoplasm digestiv stadiul III si hemoragie digestiva superioara. A fost testat pe 25 martie, zi in care a si murit la Spitalul Municipal Hunedoara, unde era internat tot la sectia ATI. Rezultatul pozitiv i-a venit tot 5 zile mai tarziu, adica azi.Niciuna din persoanele decedate nu a avut istoric de calatorie si nici contact cunoscut cu caz confirmat, mai anunta Grupul de Comunicare Strategica.Ziare.com atragea atentia de zilele trecute ca, in ciuda mesajelor autoritatilor ca avem capacitate de testare, majoritatea celor din bilantul negru au primit diagnostic de Covid-19 fie in ziua in care au murit, fie la cateva zile dupa, deci nici macar nu au apucat sa inceapa tratamentul.Mai mult, atat noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, cat si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spun ca nu doar numarul celor infectati ar putea fi mult mai mare , dar si al celor decedati In orice caz, Romania se indreapta cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei. Asta inseamna noi masuri in ce priveste restrictiile pentru populatie, dar si tratamentul bolnavilor . Pacientii cu simptome usoare vor fi lasati acasa si la ATI vor ajunge doar cei in stare critica, in timp ce medicii si asistentele cu coronavirus, dar fara simptome, vor fi chemati la munca. Se are in vedere si cresterea amenzilor pentru populatie pana la 20.000 de lei pentru cei care incalca masurile luate in stare de urgenta.La sediul MAI are loc o sedinta ce se va finaliza undeva in jurul orei 21:00, cand ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat, vor sustine o declaratie de presa.