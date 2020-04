Inca doua femei au murit de coronavirus. Bilantul negru a ajuns la 94 de decese, in Romania

LIVE

a fost inregistrat in judetul Neamt. Este vorba despre o femeie de 75 de ani care pe 28 martie s-a internat in sectia de ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt. S-a recoltat un exudat cu rezultat pozitiv pentru COVID-19 pe 30 martie. Femeia avea diabet zaharat si a murit pe 1 aprilie.este din judetul Bacau. Este vorba despre o femeie de 84 de ani care s-a internat pe 27 martie in Spitalul Judetean Bacau, in sectia de terapie intensiva. Pe 27 martie se recolteaza exudate, iar rezultatul pozitiv a venit in aceeasi zi. Femeia a murit pe 2 aprilie. Numarul total de imbolnaviri cu noul coronavirus a ajuns miercuri la amiaza la 2.460. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate si externate (84 la Bucuresti, 56 la Timis, 26 la Iasi, 21 la Caras-Severin, 12 la Constanta, 20 la Prahova, 8 la Dolj, 5 la Brasov, 8 la Cluj, 5 la Galati, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba, 1 Arges).In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati fiind tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.A.G.