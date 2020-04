Inca doua persoane infectate cu Covid-19 au murit. Bilantul in Romania a ajuns la 148

LIVE

Ziare.

com

Cel de-al 147-lea deces inregistrat a fost in Galati. Este vorba despre un barbat, de 82 de ani, dintr-un camin de batrani. El a fost internat pe 3 aprilie la Spitalul de Boli Infectioase, la ATI, rezultatul pozitiv a fost primit pe 3 aprilie, iar pe 4 aprilie acesta a murit. El suferea de cardiopatie ischiemica, fibrilatie atriala, insuficienta cardiaca.Cea dea 148-a persoana decedata este o femeie, de 70 ani, din jud. Giurgiu. Ea a fost internata si izolata in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti pe 3 aprilie. Pe 3 aprilie i s-a facut testul, iar pe 4 aprilie rezultatul a fost pozitiv. Femeia a murit pe 4 aprilie. Ea suferea de insuficienta renala cronica dializata.Pana acum, in Romania au fost inregistrate 3.613 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si urmeaza sa vedem situatia transmisa de Grupul de Comunicare Strategica duminica la amiaza.Cele mai multe cazuri sunt inregistrate la Suceava, oras urmat de Capitala.A.G.