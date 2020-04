Inca doua spitale pica, tot in Moldova: Peste 100 de cadre medicale de la Campulung si Falticeni sunt infectate

LIVE

Directorul Directiei de Sanatate Publica Suceava, Manuela Trifan, a declarat sambata, la Digi 24, ca a fost luata decizia inchiderii totale a spitalului din Campulung Moldovenesc dupa ce au aparut multe rezultate pozitive cu Covid-19, dupa testarea intregului personal."S-a luat decizia inchiderii acestei unitati, avand in vedere numarul mare de rezultate pozitive aparute la testarea intregului personal. Am considerat o masura care vine in beneficiul pacientilor non Covid pentru ca dupa doua saptamani unitatea va putea reincepe activitatea curata, cu un personal sanatos si fara riscul de a se transmite boala si la pacienti", a spus Manuela Trifan.Astfel, la spitalul din Campulung Moldovenesc au fost confirmate pozitiv 67 de cadre medicale si sase pacienti. Manuela Trifan a spus ca toate cadrele medicale sunt asimptomatice si sunt izolate la domiciliu. Acestea au fost testate in urma cu o saptamana, dar rezultatele au fost confirmate sambata.Directorul DSP Suceava a mai spus ca la spitalul din Falticeni autoritatile au luat decizia inchiderii partiale a acestei unitati medicale, dupa ce 44 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu Covid-19."Testarea intregului personal a depistat 44 de persoane pozitive. Toate aceste persoane, personalul medical lucreaza in pavilionul central, care cuprinde sectiile de Chirurgie, ATI, CPU, Radiologie, Medicina interna. Din acest motiv, inchidem numai pavilionul central in celelalte pavilioane unde functioneaza sectii cu alte specialitati nu a fost depistat nimeni pozitiv si celelalte raman deschise pentru internarile non-Covid", a explicat Manuela Trifan.