Inca e bine?

E clar de ce guvernul a inchis totul atat de repede, adica la un numar relativ mic de infectari si imbolnaviri. Pentru ca suntem total nepregatiti la nivel de sectii ATI. Cand ai 1.362 de paturi cu ventilator, in majoritate deja ocupate de alte patologii, pe care nu le poti arunca in strada, esti intr-o situatie nu proasta, ci disperata.PSD a golit tot, iar PNL n-a avut in cap decat anticipate, asa ca nimeni nu s-a gandit la nimic, desi de ani de zile se vorbeste despre iminenta unei pandemii, iar din februarie ea a devenit o amenintare palpabila.La asta se adauga niste caracteristici demografice cu rol agravant: o populatie destul de imbatranita si bolnava, multi nediagnosticati, pentru ca romanii nu se duc la medic decat in faze avansate ale bolilor.Asadar, economia a fost oprita. Reprezentanti ai guvernului avanseaza un numar urias de someri tehnic: un milion. Deja jumatate din acest numar a fost depasit. La asta se vor adauga falimentele, deci somaj total.Oamenii inca mai au ceva bani de la ultima leafa, dar cei mai multi nu au cine stie ce resurse si ele se vor sfarsi cel mai probabil chiar inainte sa vina acel ajutor de somaj tehnic, cu mult sub veniturile obisnuite in cazul multor oameni, mai ales in marile orase, in Bucuresti, unde nivelul de trai si de venituri decolase.Unii nu vor primi acel ajutor deloc, pentru ca nu aveau contracte de munca sau sunt abia reveniti din strainatate unde nu au acumulat cine stie ce averi muncind la negru sau pe posturi marunte, mai ales in serviciile atat de lovite.Si cei care isi vor pierde locurile de munca vor fi tot mai multi pentru ca scaderea generala a veniturilor va duce la scaderea consumului, chiar si pentru produse de baza. Scaderea consumului va bloca si afacerile care inca supravietuiesc, ceea ce va reduce si mai mult disponibilul pentru consum si tot asa.Sunt multi cei care avertizeaza, si ma alatur lor, ca aceasta inchidere a economiei ca metoda de combatere a crizei sanitare va provoca o si mai greu de dus criza economica.State puternice isi permit pasajul, isi permit masuri de protectie sociala foarte consistente. Romania nu are aceste resurse, pentru ca Romania este o tara care face deficit ca sa plateasca pensii si salarii nu ca sa se dezvolte.De aceea eu nu exclud un puseu infractional nu doar din partea celor "specializati" in asa ceva, autohtoni sau repatriati.Dar daca se va ajunge la degradare masiva a nivelului de trai, daca vom ajunge la ceea ce arata imaginile din Italia, disperarea poate genera reactii cu totul deviante de la oameni care nu sunt devianti.La nivelul UE nu se arata deocamdata un acord pentru sustinerea statelor lovite. Germania si Olanda se opun impartirii costurilor crizei. E drept ca pozitia lor nu prea e conforma cu principiul solidaritatii.Pe de alta parte, pot intelege ca nemtii sunt satui sa joace rolul furnicii in raport cu greierii Europei.Germania trece destul de usor pana acum in aceasta criza nu pentru ca a ajutat-o Dumnezeu in mod special, ci si pentru ca sistemul lor sanitar e pregatit cu zeci de mii de paturi ATI, pentru ca nemtii sunt rigurosi, pentru ca au proceduri, pentru ca le respecta.Iar Italia si Spania nu sunt cele mai lovite din cauza vreunui blestem, ci si pentru ca sunt tari incapabile de rigoare si disciplina. Un lucru pe care il stie si contribuabilul german.Dar din acest clivaj este imposibil ca UE sa nu aiba de suferit, daca nu cumva criza aceasta ii va fi chiar letala.Sper ca guvernul sa ia in calcul toate acestea. Sper ca macar criza economica inevitabila sa nu primeasca raspuns tot un lung sir de improvizatii, precum criza sanitara.