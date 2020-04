Inca noua oameni au murit de coronavirus in Romania. Bilantul negru ajunge la 628 de decese

LIVE

Este vorba despre sase barbati si trei femei, conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Victimele sunt din Bacau, Mures, Galati, Botosani, Arges si Alba.- este o femeie de 72 de ani din Bacau, internata pe 13 aprilie in sectia chirurgie a Spitalului Municipal Onesti, cu pancreatita. Pacienta a fost transferata in sectia de terapie intensiva (ATI) in data de 14. In aceeasi zi i-au fost recoltate probe pentru COVID-19, iar in data de 15 a fost primit rezultatul pozitiv. Femeia a murit pe 26 aprilie. Ea suferea de diabet zaharat de tipul II dezechilibrat, colecistita acuta gangrenoasa, pancreatita acuta operata, hepatita cronica si obezitate.- este un barbat de 41 de ani din Mures, internat pe 9 aprilie in Spitalul Clinic Judetean Mures - sectia pneumologie. In data de 15 aprilie a fost transferat in sectia ATI. I-au fost recoltate mai multe probe pentru coronavirus: pe 14 si 17 aprilie, cu rezultat negativ, iar testul din 23 aprilie a iesit pozitiv. Pacientul a murit pe 24 aprilie. El suferea de ciroza hepatica si boala renala.- este un barbat de 59 de ani din Mures, internat pe 18 aprilie in sectia chirurgie a Spitalului Clinic Judetean Mures. Pacientul a fost transferat in sectia ATI pe 21 aprilie, fiind intubat pe data de 24. A fost confirmat cu noul coronavirus pe 19 aprilie si a decedat in data de 25. Barbatul avea hipertensiune arteriala.- este un barbat de 68 de ani din Mures, cu domiciliul in judetul Bistrita Nasaud. Pacientul a fost internat pe 1 aprilie, in sectia chirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures sectia gastroenterologie, cu pancreatita acuta. Dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, pe 9 aprilie, a fost transferat in Clinica de boli infectioase I. Din 17 aprilie a fost transferat in sectia ATI, unde din 19 aprilie a fost intubat. "Face parte din focarul de infectii nozocomiale din sectia de gastroenterologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures", arata GCS. Barbatul a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: boala cardiovasculara, infarct miocardic acut in antecedente - stent, boala renala cronica, steatoza hepatica.- este un barbat de 97 de ani din Galati, care face parte din focarul de la caminul de batrani. A fost internat pe 23 aprilie, in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Galati. I-au fost facute doua teste pentru coronavirus, cel din 2 aprilie fiind negativ. COVID-19 a fost confirmat in urma testului din 23 aprilie. Barbatul a murit pe 26 aprilie. Comorbiditati: ocluzie artera femurala bilateral, ischemie cronica membru inferior stang, hipertensiune arteriala, boala renala cronica stadiul IV.- este un barbat de 61 de ani din Galati, de asemenea, din focarul de la caminul de batrani. A fost internat pe 13 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati si transferat in ATI si intubat in 26 aprilie. A fost confirmat cu coronavirus pe 14 aprilie si a decedat in data de 26. Comorbiditati: insuficienta renala acuta, sdr. deshidratare, casexie, boala Alzheimer.- este un barbat de 85 de ani din Botosani, tot parte dintr-un focar de la un camin de batrani. A fost internat pe 14 aprilie, in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. A fost confirmat cu COVID-19 pe 14 aprilie, iar in 26 a decedat. Comorbiditati: cardiopatie ischemica si depresie senila.- este o femeie de 71 de ani din Arges. Pe 24 aprilie s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Campulung, cu insuficienta respiratorie, primind oxigen pe masca. "A fost contact apropiat cu un caz confirmat, la domiciliu (fiica)", precizeaza GCS. Pacienta a fost confirmata pe 26 aprilie, la Institutul Matei Bals. Ea a murit in data de 24. Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva (ICC), cardiomiopatie dilatativa nespecifica, insuficienta hepatica, fibrilatie arteriala cu flutter, diabet zaharat tip II cu complicatii.- este o femeie de 64 de ani din Alba, internata pe 25 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Alba, cu simptomatologie respiratorie - stop cardio-respirator resuscitat in UPU. A fost confirmata cu coronavirus in data de 26 aprilie, zi in care a si decedat. Femeia suferea de obezitate si diabet zaharat de tip II.