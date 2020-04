Inca o sansa

Ziare.

Anul acesta, da, Pastele este fara mers la Biserica, dar e si fara aceasta blasfemie a voiosiei primavaratice la comemorarea marelui Sacrificiu.Pastele acesta inseamna sacrificiu pentru toti. Si pentru credinciosii privati de Biserica, si pentru mai putin credinciosii privati de miscare, consum si distractie. Este incomparabil mai decent decat topaiala colorata a multimii in cautare de satisfactie senzoriala.Fara paiete si codita de iepurasi, obligati la izolare, am avut ocazia sa intoarcem mai mult fata si gandul catre lucrurile mai simple ale casei si familiei. Suntem precum niste copii imbuibati cu Lego, console si mai stiu eu ce minunatii, lasati deodata doar cu o jucarie simpla pe care nici n-ar fi privit-o si pe care acum doar imaginatia lor o poate transforma in orice minunatie.Am avut ocazia sa ne uitam si la noi, sa ne comparam cu noi la Pastele trecut. Cat am risipit atunci si de atunci: timp, bani, mancare, negandire.Pentru unii e probabil frustrare pura, uneori vecina cu nevroza, care ii schimonoseste. Eu cred ca e cazul celor care nu pot trai in buna armonie cu ei insisi, probabil cei care nu suporta nici singuratatea, pentru ca in linistea ei la fel ca in monotonia izolarii urla demonii interiori.Pentru altii, sper eu cei mai multi, poate fi sansa, da, sansa unui reset profund. In care sa constientizam derapajul ca persoane si specie. Cat din misunarea zilnica, aceea care facea traficul infernal, care umplea mall-urile si cluburile, era nevoie reala de socializare, de impartasire, de evolutie si cat o simpla miscare browniana haotica, importanta nu pentru a ne duce spre ceva, ci pentru a ne indeparta de ceva, de noi insine si demonii nostri?Pierdusem sensul si sensuri, ne expandam fara sa crestem pe masura, cu mult prea aroganti ca totul este pana la urma la un click distanta, cu mult prea suficienti ca incurabilul aproape nu exista si pentru orice e leac.Si tepii unei creaturi infime au dezumflat aceasta imensa aroganta si suficienta. Ironia, imensa ironie face ca acest dusman minuscul, dar intangibil pentru armatele ultrasofisticate ale lumii, sa fie total neajutorat in fata unui remediu banal - apa si sapunul.Da, e nevoie de o curatenie generala, in vietile noastre, pe planeta intreaga sufocata, manjita de o omenire care o luase razna. Daca nu ne oprea Covidul, probabil ca drumul spre autodistrugere era intins.Asa ca decat sa ne lamentam, poate mai bine am intelege lectia acestui moment. Lectia Covid. Poate invatam sa fim mai modesti, mai cumpatati cu resursele noastre de toate felurile, in primul rand timp si emotie. Si mai buni, mai respectuosi cu tot ce ne inconjoara, fie ca e om sau buburuza.Imi amintesc cata ironie a starnit oprirea lucrarilor la o autostrada din cauza unor lilieci. Marsul nostru triumfal catre otravirea planetei sa fie oprit de 10 lilieci dintr-o pestera? Nu se poate! Si uite ca totusi un liliac a fost la originea opririi planetei intregi.Daca aceasta criza nu ne va lasa mai intelepti si mai buni, daca nu va fi ocazia sa descoperim, sa analizam si sa umplem golurile din noi, putem fi siguri ca urmatoarea va aparea nu peste mult timp, adusa de un alt virus sau o alta bacterie, dar cu adevarat fara de scapare.Poate ca ni s-a dat inca o sansa si numai de noi depinde ce facem cu ea.Hristos a inviat!