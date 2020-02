Nici femeia din Deva nu are coronavirus. E testata pentru o gripa de sezon

UPDATE

"Pacienta s-a prezentat la UPU Deva cu sindrom febril si, dupa un prim consult de specialitate, a fost imediat izolata activandu-se procedurile prevazute pentru situatii de posibila infectie cu coronavirus", anunta Prefectura Hunedoara.O Autospeciala Transport Pentru Victime Multiple (ATPVM) de la Detasamentul de Pompieri Deva a transportat-o la Timisoara in conditii speciale.Dupa efectuarea transportului, ATPVM va trece printr-un proces de decontaminare realizat de echipajul CBRN (Cercetare chimica bacteriologica si radionucleara) din cadrul ISU Timis.Pacienta, cu domiciliul in Deva, a calatorit 7 zile in Thailanda si s-a intors in tara in data de 13 februarie prin Aeroportul Otopeni.Cristian Oancea, director medical al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, spune ca sub nicio forma femeia nu a fost infectata cu coronavirus, ea fiind testata pentru o gripa de sezon."Nu, sub nicio forma (nu a fost infectata cu coronavirus - n.red.). Femeia in acest moment are usoara stare de febrilitate. Nu are tulburari respiratorii, i-am recoltat pentru gripa, asteptam raspunsul, dar nu este vorba despre suspiciune de coronavirus.Nu prezinta simptomele necesare testarii si inclusiv dansa vine din Thailanda, dintr-o zona in care nu exista suspiciune si nu a fost tangenta cu coronavirus. Nu putem acum sa inducem in populatie panica, tot ce inseamna febra sau tulburari respiratorii sa fie suspiciune de coronavirus. Lucrurile acestea nu se fac", a declarat medicul Cristian Oancea.Directorul medical mai spune ca femeia nu este izolata in salonul special amenajat la unitatea medicala, pentru pacientii cu coronavirus."Nu este izolata, o testam doar de gripa si ii monitorizam functiile vitale si acest caz se putea rezolva simplu si in Deva sau in Hunedoara. Femeia are usoare febrilitati si nu are tulburari respiratorii. Este izolata pentru suspect de gripa, nu este izolata cu masuri speciale de coronavirus", a adaugat Oancea.Pana acum, toate cazurile din tara unde au existat suspiciuni de coronavirus s-au dovedit a fi, de fapt, viroze sau gripa.Iata si cele mai noi informatii despre starea de sanatate a romanului infectat cu coronavirus, aflat pe o nava din Japonia