Inca patru morti cauzate de COVID-19 in Romania. Bilantul ajunge la 22

Este vorba despre 3 barbati si o femeie din Dambovita, Timis, Neamt si Arad. Doua dintre victime au sub 50 de ani.Iata informarea de la GCS:19., hemodializat la un Centru de dializa, internat initial la Spitalul de Urgenta Bucuresti Floreasca, transferat in data de 23.03.2020, atunci cand a fost confirmat pozitiv cu noul corinavirus la Spitalul de Boli Infectioase V. Babes - ATI20., neinternat. S- a prezentat in data 20.03.2020 la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara unde a fost diagnosticat cu Pneumonie acuta (clinc si radiologic). I s-a recomandat consult de specialitate la spitalul de boli infectioase. Conform pacientului, acesta nu a calatorit in strainatate si nici nu a fost contact al unei persoane pozitive.In 21.03.2020 s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, neinternat diagnosticat cu Pneumonie acuta. In 24.03.2020, stare deteriorata solicita ambulanta, i se recolteaza proba de exudat pentru COVID si este lasat la domiciliu. Confirmat pe data de 26.03.2020, decedat in aceeasi data.Pacientul avea boli cronice preexistente (poliartrita reumatoida si hipertensiune arteriala)21., din judetul Neamt, internata in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt-Nefrologie pentru hemodializa. Stare agravata din 25.03.2020, cand se suspecteaza infectie cu coronavirus si se recolteaza proba. Deces in 25.03.2020. Confirmat pozitiv in data de 26.03.202022., din judetul Arad, confirmat in data 25.03.2020, decedat in 25.03.2020 in ambulanta in timpul transferului in Spitalul BI V. Babes Timisoara.Inca 123 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania , pana joi la amiaza, numarul total ajungand la 1.029.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 7 ani si 87 de ani.