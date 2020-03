Inca patru noi cazuri de coronavirus in Romania, am ajuns la 113

LIVE

Este vorba de cazul 110 - un barbat de 31 de ani din Constanta, contact caz 67 si 68 (senatorul Chitac), cazul 111, o femeie de 53 de ani din Brasov, contact caz 76 (barbat venit din Boston), cazul 112 - o femeie de 33 de ani din Timisoara, venita din Italia in 12.03. in carantina si cazul 113 - un barbat de 36 ani din Timisoara, venit din Italia in 12.03., aflat in carantina.Cu aceste patru noi cazuri, bilantul zilei este de 23 de cazuri noi, mai putine insa decat cu o zi inainte, cand au fost inregistrate 30 de cazuri noi.Tot sambata a fost anuntat si ca inca trei persoane s-au vindecat si pot pleca acasa.Sambata seara vor fi realizate procedurile de externare pentru 3 pacienti care au fost internati in Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, a informat Ministerul Sanatatii.Este vorba despre femeia de 26 de ani din Hunedoara, de barbatul de 44 ani si fiica acestuia in varsta de 16 ani tot din Hunedoara. Astfel,Reamintim ca sambata, odata cu trecerea de 101 cazuri de infectare, Romania a intrat in Scenariul 3 al epidemiei de coronavirus. Deja au fost adoptate noi reguli si masuri pentru a incerca limitarea extinderii epidemiei. Au fost facute recomandari pentru postasi si echipele de interventie de la gaz, curent, cablu si au fost interzise adunarile mai mari de 50 de persoane in spatii inchise, inclusiv sali de fitness, cazinouri, saloane de infrumusetare etc In plus, dupa investirea Guvernului Orban 3, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, de la inceputul saptamanii viitoare, in Romania va fi declarata stare de urgenta.