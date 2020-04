Inca patru oameni au murit de COVID-19. Bilantul ajunge la 318 decese

LIVE

Este vorba despre 3 barbati si o femeie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Acestia erau din Mures, Caras-Severin si Suceava.Este vorba despre un barbat de 62 de ani din judetul Mures, care a intrat in contact cu o persoana infectata. El a fost internat in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures, sectia Pneumologie, pe 4 aprilie, apoi a fost transferat pe 5 aprilie in Clinica de Boli Infectioase. Pe 6 aprilie e transferat in sectia de terapie intensiva, fiind intubat si ventilat mecanic. El a fost confirmat cu coronavirus pe 4 aprilie si a murit in data de 10. Suferea de hipertensiune arteriala.Este o femeie de 63 de ani din Caras-Severin, care a fost internata pe 30 martie in Spitalul Judetean de Urgenta Resita. A fost confirmata cu COVID-19 in aceeasi zi si a murit pe 10 aprilie. Pacienta suferea de obezitate de gradul II, hipertensiune arteriala, boala cronica coronariana si tabagism cronic.Este un barbat de 56 de ani din Suceava, care s-a intors in Romania din Anglia pe 16 martie. El a fost internat pe 2 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava cu simptomatologie respiratorie. Pacientul a fost confirmat pe 6 aprilie cu coronavirus si a murit pe 8 aprilie. Nu avea afectiuni asociate.Este tot un barbat de 56 de ani din Suceava, care era sofer de TIR. A avut primele simptome de COVID-19 pe 24 martie. El a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 2 aprilie, fiind confirmat cu coronavirus pe 6 aprilie. Barbatul a murit pe 11 aprilie. Suferea de hipertensiune arteriala.