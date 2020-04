Inca patru romani au murit de COVID-19. Bilantul a ajuns la 685

LIVE

- o femeie de 66 ani, din Hunedoara. I s-au recoltat probe pe 18 aprilie si a fost internata pe 19 aprilie, la Spitalul Municipal Brad cu insuficienta respiratorie acuta; transfer la Spitalul Municipal Hunedoara, internata pe ATI. Pe 21 aprilie a venit rezultatul, iar pe 28 aprilie a murit. Comorbiditati: cardipatie hipertensiva, HTA, astm bronisc, DZ tip II.- un barbat de 73 ani, din judetul Bistrita-Nasaud, internat pe 13 aprilie la Spitalul Judetean Bistrita-Nasaud cu simptome. Pe 14 aprilie i s-au recoltat probe, iar pe 15 aprilie a venit rezultatul. Barbatul a murit pe 28 aprilie. Comorbiditati: HTA, insuficienta circulatorie vertebro-bazilara- o femeie, de 73 ani, din judetul Bistrita Nasaud, in cazul careia boala a deputat pe 19 aprilie, cu agravarea hemiparezei stg, dificultati la alimentatie si vorbire si s-a prezentat la CPU Beclean apoi UPU Spitalul Judetean Bistrita cu suspiciunea de accident vascular cerebral. I s-a facut computer tomograf cranian care informa accident vascular cerebral. Apoi a revenit la Spitalul Beclean, unde a fost internata din 21 aprilie. A prezentat evolutie stationara neurologic, iar pe 27 aprilie a prezentat febra, dispnee si a fost trimisa la UPU Bistrita in ATI unde a fost intubata. S-au recoltat probe pe 27 aprilie, iar pe 28 aprilie a fost primit rezultatul, zi in care a si murit. Comorbiditati: status post-accident vascular cerebral, Hipertensiunea arteriala, Infarct miocardic acut in antecedente, dementa vasculara.- un barbat, de 72 ani, din judetul Hunedoara, internat pe 11 aprilie laSpitalul Brad, cu tuse, febra, fatigabilitate. A fost transferat la Spitalul Judetean Deva - ATI in data de 14 aprilie. Prezenta virusului a fost confirmata pe 13 aprilie, iar pe 29 aprilie barbatul a murit. Comorbiditati: neoplasm de colon operat, Hipertensiunea arteriala, anemie secundara.A.G.