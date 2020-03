Inca patru romani au murit de COVID-19 in afara granitelor, inclusiv in Franta

Ziare.

MAE precizeaza ca, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, sapte cetateni romani au decedat ca urmare a infectiei cu COVID-19: sase in Italia si unul in Franta.In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda, 1 in Tunisia si 1 Franta.Pe viitor, update-urile cu privire la cetatenii romani din strainatate infectati cu COVID-19 vor fi incluse in Buletinele informative, mai informeaza sursa citata.In Romania, avem in acest moment 308 cazuri de oameni diagnosticati cu COVID-19, dintre care doi sunt in stare grava la terapie intensiva.