Inca patru romani au murit din cauza coronavirusului: Bilantul ajunge la 122 de decese

LIVE

Ziare.

com

Este vorba despre doua femei de 69 de ani, una din judetul Hunedoara si a doua din Ialomita, un barbat de 78 de ani din Timis si o alta femeie, de 60 de ani, din Neamt.Este o femeie de 69 de ani din Hunedoara, internata in Spitalul Municipal de Urgenta (SMU) Hunedoara - Sectia Pneumoftiziologie, pe 29 martie, ea fiind confirmata cu COVID-19 pe 2 aprilie. Pacienta a murit astazi."Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat, AVC sechelar, HTA, boala Parkinson", precizeaza GCS.Femeia de 69 ani, din Ialomita, care a fost internata in SMU Slobozia pe 2 aprilie, fiind confirmata cu coronavirus in aceeasi zi."Data decesului: 03.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat, HTA, Insuficienta Renala Cronica", conform GCS.Barbat de 78 ani din judetul Timis, internat pe 1 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, sectia ATI, fiind confirmat in aceeasi zi cu COVID-19. Barbatul a murit astazi, 3 aprilie.Femeie de 60 ani din judetul Neamt, internata la Spitalul Judetean de Urgenta Neamt, sectia Medicala, pe 23 februarie. I-au fost recoltate probe pentru coronavirus o luna mai tarziu, pe 25 martie. Femeia a murit 3 zile mai tarziu, pe 28 martie, dar a fost confirmata cu noul coronavirus abia pe 2 aprilie."Internata in SJU Piatra Neamt - Sectia Medicala, in 23.02.2020, pentru Ciroza hepatica activa toxic nutritionala decompensata global, Insuficienta hepatica cronica. Probe recoltate pentru COVID-19 pe 25.03.2020.", arata GCS.