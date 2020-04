Inca patru romani au pierdut lupta cu coronavirusul: Bilantul deceselor ajunge la 545

LIVE

Ziare.

com

Astfel, bilantul total al deceselor in tara noastra ajunge la 545.Este vorba despre trei barbati si o femeie. Victimele sunt din Botosani, Sibiu, Ialomita si Arad.- este un barbat de 57 de ani din Botosani, internat pe 30 martie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, sectia Neurologie. I-au fost recoltate probe pentru coronavirus in 10 aprilie, rezultatul pozitiv venind pe data de 13. Barbatul a murit astazi. Comorbiditati: afectare hepatica cronica si neuropatie cronica- este o femeie de 63 de ani din Sibiu, internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu pe 12 martie. Pacientei i-au fost recoltate probe pentru COVID-19 pe 1 aprilie, fiind confirmata pozitiv in data de 2. Femeia a murit pe 23 aprilie. Ea suferea de diabet zaharat si boala cardiovasculara.- este un barbat de 53 de ani din Ialomita, internat pe 16 aprilie in Spitalul Municipal Fetesti. I-au fost recoltate probe pentru coronavirus in data de 17 aprilie, fiind confirmat pozitiv pe 21. Pacientul a murit astazi, 23 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara.- este un barbat de 64 de ani din Arad, internat pe 15 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, sectia de Terapie Intensiva. Pacientului i-au fost recoltate probe pentru coronavirus in data de 19 aprilie, primind rezultat pozitiv in aceeasi zi. Barbatul a murit pe 23 aprilie. El suferea de obezitate de gradul I.