Inca sase cazuri de coronavirus confirmate in Romania: Bilantul ajunge la 95

LIVE

Ziare.

com

Pacientul 90 este o femeie de 64 de ani din Neamt, venita din Italia in 9 martie si confirmata vineri cu coronavirus.Al 91-lea caz este al unui copil de un an din Bacau, care a fost in contact cu matusa venita din Italia in 3 martie. Copilul a fost confirmat tot vineri, iar matusa este asimptomatica si urmeaza sa fie testata.Cazul 92 este o femeie de 41 de ani din Iasi, care lucreaza in Mures si a venit din Dubai in 8 martie. Ea face naveta Iasi-Bucuresti, iar din 9 martie a mers la serviciu. Boala a debutat in 12 martie, fiind confirmata cu coronavirus vineri.Cazul 93 este o alta femeie, in varsta de 41 de ani din Iasi, sosita din Franta si internata in Spitalul de boli infectioase Iasi vineri, confirmata in aceeasi zi.Cel de-al 94-lea caz este o femeie de 27 de ani din Caras-Severin, sosita din Italia in 10 martie si carantinata in Dambovita, confirmata vineri.Cazul 95 este un barbat de 55 de ani din Caras-Severin, venit din Italia, carantinat in Dambovita si confirmat tot vineri.